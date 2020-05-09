Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır

Belçika ekibi Royal Antwerp'in sözleşmesini feshettiği 31 yaşındaki Sinan Bolat, Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçerek gelmeye hazır olduğunu iletti.



Üç yıldır formasını giydiği Royal Antwerp kulübü, Bolat'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Daha önce Galatasaray ve Kayserispor formalarını da giyen 31 yaşındaki file bekçisinin de gönlü Türkiye'ye dönmekten yana.

Liste kabarık

Sabah gazetesinin haberine göre; Sinan Bolat'ın siyah-beyazlı yöneticilerle iletişime geçerek gelmeye hazır olduğunu bildirdiği kaydedildi.



Beşiktaş, Sinan Bolat'ın yanı sıra Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'la da ilgileniyor. Ayrıca Kartal'a Joe Hart ve eski kalecisi Fabri de teklif edildi.



Bu sezon Antwerp'le 27 maça çıkan Sinan, kalesinde 30 gol gördü. 5 karşılaşmada ise ağlarını rakiplere kapattı.