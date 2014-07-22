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Spor

Sinan Bolat 1 yıllığına Galatasaray'da

Galatasaray, Porto'nun Türk kalecisi Sinan Bolat'ı bir yıllığına bedelsiz olarak kiraladı

22 Temmuz 2014 21:13

Galatasaray Kulübü'nden, borsaya yapılan açıklamada Sinan Bolat için, Porto'ya bonservis bedeli ödenmeyeceği belirtildi.

26 yaşındaki file bekçisine 1 milyon 300 bin Euro sabit ücret ve maç başı 20 bin Euro ödeneceği duyuruldu.

Sinan Bolat'ın adı geçtiğimiz yıllarda da Galatasaray ile anılmıştı. Türk kaleci, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile forma mücadelesi verecek.

Kariyerine Belçika ekibi Genk'te başlayan Sinan, Standard Liege ve Porto formaları da giymişti. Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçirmişti. 

 

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