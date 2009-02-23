Sinan Aygün yeniden ATO Başkanı

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) bugün gerçekleştirilen seçimler sonunda Sinan Aygün yeniden başkan seçildi.



Aygün’ün hazırlamış olduğu listeyi Koray Güngör Şanal, Erdoğan Yıldırım, Haldun Hapcı ile Gürkan Yılmaz delerken, yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



"Yönetim Kurulu Başkanı: Sinan Aygün

Üyeler: Salih Bezci, Koray Güngör Şanal, Mehmet Atila İmirlioğlu, Cihangir Dursun, Mehmet Aypek, Haldun Hakçı, Alaaddin Doğan, Erdoğan Yıldırım, Gürkan Yılmaz, Yaşar Kunar."



ATO’da bugün gerçekleştirilen başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri seçiminde 181 meclis üyesinden 176’sı oy kullandı.



Kullanılan oyların 31’i geçersiz sayılırken, 145 oy geçerli oldu.



ATO Başkanı Sinan Aygün’ün 129 oy aldığı seçimde oylama devam ederken,

Aygün’ün listesinde yer alan Mustafa Deryal ile Üner Karabıyık’ın adaylıktan çekildikleri hakim tarafından ilan edildi.



Bu arada ATO’da 26 kişiden oluşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) genel kurul delegeleri ile 6 kişiden oluşan ATO disiplin kurulu üyeleri seçimi de tamamlandı.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 128 oy alarak genel kurul delegeliğine seçildi.



Böylece Hisarcıklıoğlu’nun, Mayıs ayında gerçekleştirilecek TOBB genel kurulunda yeniden başkan adayı olabilmesinin şartları tamamlanmış oldu.



Yarın 181 üyeli ATO oda meclisi, meclis başkanı ile bir yardımcısı ve katip üye seçimi için yeniden sandık başına gidecek. Aynı gün meslek komiteleri, başkan ve yardımcıları ile bütçe hesapları denetleme komisyonu, başkan ve üyeleri seçimleri de yapılacak.



28 Şubat Cumartesi günü ise ATO’nun yeni yönetim kurulu kendi arasında yapacağı görev dağılımı ile 2 başkan yardımcısını belirleyecek.



ATO Başkanı Sinan Aygün seçimin sonuçlanmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı. 18 Ocak’ta başlayın ATO başkanlığı ve yönetim kurulu seçimlerinin bugün sona erdiğini ifade eden Aygün, gayet demokratik bir seçim sonucu aldıklarını söyledi.



Aygün şunları kaydetti:

"Beni mutlu eden olaylardan bir tanesi, 3 ayrı liste olmuş görünse bile hepsinin başında Sinan Aygün yazması beni fazlası ile mutlu etti. Bu şu demektir:



Bu oda içerisinde çok değerli meclis üyelerimiz büyük bir konsensüs içinde büyük bir birliktelik içerisinde benim başkanlığıma devam kararı almış.



3 ayrı liste. Ancak tek ortak aday Sinan Aygün. Bundan şu çıkıyor. Demek ki yönetim kurulu üyesi olmak, benle çalışma hevesinde ve azminde olan arkadaşlar kendi aralarında bir yarışa girmişler. Tabi ki bu yarışta da her yarışta olduğu gibi bir galip çıkacaktı."



ATO Başkanı Sinan Aygün, yapılan seçim sonucunda aşağı yukarı 12 yıllık meclis üyelerinin yeni yönetime katıldığını belirtti.



Aygün, daha önce yaptığı açıklamalarda 181 meclis üyesinin farkı olmadığını, yönetim kurulu için bu üyeler arasında kura çekilip 10 tanesinin yönetime verilmesi halinde onlarla çalışacağını ifade ettiğini anımsatarak, bu sözlerini tekrarladı.



"Bütün meclis üyelerimiz bana aynı mesafede, aynı uzaklıkta" diyen Aygün, kendisinin son kez oda başkanlığı yapacağını, kanunları gereği bir daha oda başkanlığı yapamayacağını anımsatarak, söz konusu kanunun çıkartılmasına katkıda bulunan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.



Aygün sözlerini "bu makamları da çok fazla işgal etmenin anlamı yok diye düşünüyorum. Görev süremizi tamamlarsak ne mutlu bize" diye tamamladı.

