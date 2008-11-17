Sinan Aygün ifade verdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek, “müşteki” sıfatıyla ifade verdi. Aygün'ün ifadesi, terör ve organize suçlara bakmakla görevli Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi savcısınca alındı.



ATO Başkanı Aygün, adliyeden ayrılırken yaptığı açıklamada, “Bölücü örgüt yandaşlarınca 2006'da kendisine internet üzerinden bir tehdit mesajı” gönderildiğini ifade ederek, “Bunun ardından suç duyurusunda bulunmuştuk. Mesajı gönderenler tespit edilmiş. Konuyla ilgili olarak ifademe başvurdular” dedi.





