-SİNAN AYGÜN CHP'DEN ADAY ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Sinan Aygün, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanlığı görevinden CHP'den milletvekili adayı olmak için istifa etti. Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, 1997'den bu yana yürüttüğü ATO Başkanlığı görevinden ve 2005 yılından bu yana sürdürdüğü TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sinan Aygün, açıklamasında şunları kaydetti: "14 yıldır yürüttüğüm Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden, ülkeme Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, siyasi alanda hizmet vermek için ayrılıyorum. ATO'da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğüm süre boyunca, üyelerimize, camiamıza, ülkemize bağlı bir şekilde özveriyle ve büyük bir sevgiyle çalıştım. Bulunduğum makamı, günde birkaç saat gelinecek ve part-time yapılacak bir iş olarak değil, bizzat kendi işim olarak gördüm, bu anlayış ve sorumlulukla çalışmalarımı sürdürdüm. Bu süreçte benimle birlikte yol alan, ATO Meclis üyelerine yönetim kurulu üyelerimize, müdürlerimize ve tüm arkadaşlarıma da teşekkür ederim. TOBB camiasına ve Ankara Ticaret Odası’nın tüm üyelerine, esnaf ve tüccarlarına şükranlarımı sunarım." Aygün, Ankara Ticaret Odası tarihinde en uzun süre görev yapan 2. başkan olma ünvanını kendisine veren üyelere de teşekkürlerini iletirken, "Vehbi Koçların geleneğinden gelen Ankara Ticaret Odası’nın bundan sonra da şanına yakışır bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğine inancım tamdır" dedi. -SİNAN AYGÜN ÖZGEÇMİŞİ- 1959 yılında Ankara'da doğan Sinan Aygün ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Aygün, inşaat malzemeleri satıcılığı ve müteahhitlik yaptı. Aygün, 1997 yılında Ankara Ticaret Odası Başkanlığı’na seçildi. Ankara Ticaret Odası tarihinde en uzun süre görev yapan iki başkandan biri olan Aygün, üçüncü seçimini 2005 yılında yaşadı. Aygün, söz konusu yılda Türkiye genelinde ticaret odalarının oylarıyla TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevine seçildi. Aygün, Mart 2009’da ATO Başkanlığı'na yeniden getirildi. Aygün, yine ticaret odalarının oylarıyla Mayıs 2009'da 2. kez Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevini üstlendi. Aygün, evli ve bir çocuk babası. -TOBB YÖNETİM KURULUNDAN 2 İSTİFA- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 12 Haziran'da yapılması planlanan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için Konya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Saymanı Hüseyin Üzülmez ile Gaziantep Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Koçer'in TOBB Yönetim Kurulundaki görevleri ile oda başkanlıklarından istifa ettiklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Koçer ve Üzülmez ile yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı TOBB Birlik Merkezinde düzenlediği basın toplantısında istifaları açıkladı. Sorular üzerine, şu ana kadar kendisine TOBB'a bağlı oda ve borsa yönetimlerinden 15 istifanın kendisine ulaştığını, bir kişinin daha istifa ettiğini, ancak onun istifasının henüz kendisine ulaşmadığını, akşama kadar istifa edeceklerin sayısının 30'a ulaşmasını beklediğini kaydetti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun verdiği bilgiye göre, başkanları istifa eden Oda ve Borsalar şunlar: Kahramanmaraş TSO ile Ticaret Borsası, Gaziantep Sanayi Odası, Ödemiş Ticaret Odası, Muğla Ticaret Borsası, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (ilk kadın başkan Özlem Yemişçi), Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Osmaniye Ticaret Borsası, Gönen Ticaret Odası, Yahyalı Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Odası, İzmit Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası. Hisarcıklıoğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Abdurrahim Arslan'ın da istifa ettiğini, ancak istifasının henüz kendisine ulaşmadığını belirtirken, 15 kişinin istifasının kendisine ulaştığını belirtmesine rağmen, basın toplantısı sırasında kendisine ulaştırılan isimlerle birlikte bu sayının 17'ye ulaştığı görüldü. -KAMUDAN İSTİFALAR- Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Ahmet Kesik, AK Parti'den Konya milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer de AK Partiden Kastamonu milletvekili aday adaylığı için Genel Müdürlük görevini bıraktı. Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlarından Veysel Karani Aksungur, AK Parti'den Ankara ikinci bölge milletvekili aday adaylığı için istifasını verdi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Ahmet Büyükkaymaz ise AK Parti'den İstanbul milletvekili aday adaylığı için emekliye ayrıldı. -ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ YÜCE- ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, 12 Haziranda yapılacak genel seçim dolayısıyla milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 yıldır ÇAYKUR Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğünü belirterek, "Bu dönemde yoğun bir çalışma içinde olduk. Kurumu belli bir aşamaya getirdik" dedi. ÇAYKUR'daki görevinin ardından milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığına istifa dilekçesi verdiğini ifade eden Yüce, Sakarya bölgesinde AK Parti'den aday adayı olacağını kaydetti.