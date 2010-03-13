Sinagogları bombaladınız mı

T24 - Balyoz soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’a İstanbul’daki Neve Şalom, Beth Israel sinagoglarının bombalanmasıyla ilgileri olup olmadığını sordu. Savcı Bayraktar, “Balyoz Harekât Planı’yla aynı klasördeki listede bu sinagogların isimlerinin kırmızı renkte yazıldığını ve bombaların üretildiği ‘Gökkuşağı Deterjan’ firmasının ibaresinin de bulunduğunu” vurguladı.





Balyoz Darbe Planı soruşturmasını yürüten savcılar, 15-20 Kasım 2003’te İstanbul’da Neve Şalom, Beth Israel sinagogları, İngiltere Başkonsolosluğu ve HSBC Bank Genel Müdürlüğü’ne düzenlenen bombalı saldırıları emekli Orgeneral Çetin Doğan’a sordular.



Savcılara göre, Balyoz Harekât Planı içinde kiliseler ve sinagoglara ait hazırlanan listede sadece 2 sinagog öne çıkıyordu. 8 ve 21’inci sırada yazılı olan Neva Şalom ve Beth Israel sinagogları diğerlerinden farklı olarak kırmızı kalemle yazılmıştı. Savcıları suçlamalarına götüren 2’nci şüphe ise emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri’nin kendi kaleminden çıktığı iddia edilen bir yazıda ‘Gökkuşağı Deterjan’ ibaresinin yer alıyor olmasıydı. Gökkuşağı Deterjan firması, El-Kaide militanlarının bombaları hazırladıkları İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yerdi. İşte, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar’ın, Çetin Doğan’a yönelttiği o soru:





Gökkuşağı Deterjan belgede yazıyor



“Balyoz Harekât Planı ile aynı klasörde yer alan Kiliseler ve Sinagoglar isimli belgede sinagoglara ait listenin 8’inci sırasındaki İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Neve Şalom Sinagogu ile 21’inci sırasındaki İstanbul Şişli’de bulunan Beth Israel Sinagogu’nun diğerlerinden farklı olarak kırmızı renkte yazıldıkları tespit edilmiştir. Adı geçen sinagoglara yönelik 15 Kasım 2003 tarihinde El-Kaide terör örgütü tarafından eşzamanlı bombalı saldırı düzenlendiği, bahse konulu belgenin oluşturma tarihinin 25 Şubat 2003 ve son kaydetme tarihinin 3 Mart 2003 olduğu ve Balyoz Harekât Planı’nın El-Kaide tarafından eşzamanlı operasyonları önceden haber verdiği. Konu ile ilgili olarak alınan ifade tutanaklarına göre bu eylemlerde kullanılan bombaların ‘Gökkuşağı Deterjan’ isimli işyerinde üretildiğinin anlaşılması soruşturma kapsamında incelenen Süha Tanyeri’nin el yazması notlarından 1530 ile numaralandırılmış belgede, ‘Gökkuşağı Deterjan’ ibaresinin yer alıyor olması birlikte değerlendirildiğinde, adı geçen bombalı saldırıların Balyoz Harekât Planı kapsamında yapılmış eylemler olduğu değerlendirilmektedir. Bu konuda değerlendirme yapar mısınız?”





Sorunun muhatabı ben değilim



Eski 1’inci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan bu soruya şu cevabı verdi: “Ben bunların kimler tarafından ne amaçla yapıldığını bilemem. Zaten önceki sorulara verdiğim cevaplarda olduğu gibi bilgisayar teknolojisi, gelişmeler ışığında her türlü belgeyi düzenleme, değiştirme yetkisine sahiptir. O yüzden bunların üzerinde oynanma ihtimali olabilir. Bu ispata muhtaç bir durumdur. Zaten bu sorunun muhatabı ben değilim.”







