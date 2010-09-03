T24 LogoT24 Logo
Dünya

SİNABUNG YİNE KÜL PÜSKÜRTTÜ CAKARTA (A.A)

03 Eylül 2010 11:24

-SİNABUNG YİNE KÜL PÜSKÜRTTÜ CAKARTA (A.A) - 03.09.2010 - Endonezya'da 400 yıl aradan sonra geçen hafta ilk kez hareketlenen Sinabung Yanardağı yine kül püskürttü. Yanardağ uzmanı Agus Budianto, Sinabung'un dün gece 13 dakika boyunca 3 bin metrenin üzerine kül bulutu püskürttüğünü belirtti. Uzman, bunun, yanardağın harekete geçtiği 29 Ağustostan bu yanaki en büyük püskürme olduğunu söyledi.  Yanardağın içinde, dün akşamdan beri yoğun magma hareketi olduğu belirtildi. Sinabung'un 6 kilometre yakınındaki yerleşim yerlerinden pazar gününden bu yana 20 binden fazla kişi tahliye edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24