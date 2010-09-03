-SİNABUNG YİNE KÜL PÜSKÜRTTÜ CAKARTA (A.A) - 03.09.2010 - Endonezya'da 400 yıl aradan sonra geçen hafta ilk kez hareketlenen Sinabung Yanardağı yine kül püskürttü. Yanardağ uzmanı Agus Budianto, Sinabung'un dün gece 13 dakika boyunca 3 bin metrenin üzerine kül bulutu püskürttüğünü belirtti. Uzman, bunun, yanardağın harekete geçtiği 29 Ağustostan bu yanaki en büyük püskürme olduğunu söyledi. Yanardağın içinde, dün akşamdan beri yoğun magma hareketi olduğu belirtildi. Sinabung'un 6 kilometre yakınındaki yerleşim yerlerinden pazar gününden bu yana 20 binden fazla kişi tahliye edildi.