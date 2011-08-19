-Sina krizi derinleşiyor KAHİRE (A.A) - 19.08.2011 - İsrail'in Eliat kenti yakınlarında yaşanan saldırının ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçaktan açılan ateş sonucu sınırda görev yapan en az 2 Mısırlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Mısır medyası söz konusu olay ile ilgili farklı iddialara yer verdi. Mısır'ın resmi MENA ajansına konuşan askeri bir yetkili, İsrail'in Eliat kenti yakınlarında gerçekleşen saldırıyı müteakip militanları takip eden bir İsrail uçağının açtığı ateş sonucu 2 Mısır askerinin öldüğünü, bir kaç askerin de yaralandığını ifade etti. Vefd Partisi'nin yayın organı olan El Vefd Gazetesi ise, Katar'ın El Cezire Televizyonu'nun bölgedeki muhabirine dayanarak verdiği haberinde, İsrail uçağından açılan ateş sonucu polis yüzbaşı Ahmet Celal Abdülkadir ve 2 askerin hayatını kaybettiğini, olayda 2 askerin de yaralandığını ileri sürdü. Filistin'in Ma'an ajansı da, Mısır sınırında militanları takip eden İsrail uçağının füze saldırısında 3 Mısır polisinin öldüğünü duyurdu. İsrail'deki saldırının Mısır topraklarından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaları Mısır devlet televizyonu ERTU 1'de yanıtlayan Güney Sina Valisi General Halit Fude, Taba'daki Mısır kuvvetlerinin hiç bir şekilde Eliat limanı yönünde ateş açmadıklarını vurgulayarak, "İki taraf arasında 25 kilometre mesafe bulunuyor. Kullanılan silahların mermilerinin bu mesafeden İsrail'e kadar ulaşması mümkün değil. Taba'daki güvenlik birliklerimizde ise ağır silah bulunmamaktadır" diye konuştu. İsrail'in güneydeki Eliat kenti yakınlarında bir konvoya düzenlenen saldırıda, 7 kişi hayatını kaybetmiş 29 kişide yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili bir açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, "saldırının Gazze kaynaklı olduğunu fakat militanların Kuzey Sina'yı kullandıklarını, bu olayın Mısır'ın Sina'daki kontrol zafiyetini de ortaya koyduğunu" ileri sürmüştü. Mısır'ın özel On televizyonuna konuşan El Cumhuriye Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Semih Seyf, İsrail'in son saldırıları kullanarak Mısır'ın bir parça toprağını işgal ederek, sınırı Mısır'ın içine doğru 7 kilometre genişletmeyi hedeflediğini iddia etti. -SİNA YARIMADASI- İsrail 1956 yılında Süveyş Krizi sırasında Sina yarımadasını işgal etti. Krizin sonunda bölgeden çekilen İsrail, 1967'deki 6 Gün Savaşı sonucunda Sina yarımadasını yine işgal etti. 1973 6 Ekim Savaşı'ndan 6 yıl sonra yapılan Camp David Anlaşması ile Sina yarımadasının kontrolü tekrar Mısır'a geçti ve anlaşmaya göre bölge askerden arındırıldı.