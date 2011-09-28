-Şimşek'ten, ''son 3 gün'' uyarısı ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden yapılandırmada Haziran ve Temmuz aylarında taksitlerini zamanında tam olarak ödemeyen vatandaşların, bu fırsattan yararlanma haklarını kaybetmemeleri için 3'üncü taksitlerini sürelerinde ödemeleri gerektiğini bildirdi. Yeniden yapılandırmada üçüncü taksitin son ödeme tarihinin 30 Eylül olduğuna dikkati çeken Şimşek, vatandaşlara üçüncü taksitin ödenmesinde ''son 3 gün'' çağrısı yaptı. Maliye Bakanı, 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için mükelleflerin 31 Mayıs 2011 tarihine kadar vergi dairelerine başvurarak borçların yapılandırıldığını hatırlattı. Kanuna göre, mükelleflerin tercihine göre yapılandırılan borçların, tamamının peşin ya da 6, 9, 12, 18 taksit seçeneklerinden birine göre ikişer aylık dönemler halinde ödenmesinin öngörüldüğünü belirten Şimşek, bu kapsamda yapılandırılan borçların birinci taksitinin Haziran ayında, ikinci taksitinin Temmuz ayında, üçüncü taksitinin de 30 Eylül 2011 tarihi akşamına kadar ödenmesinin gerektiğini kaydetti. Kanunun getirmiş olduğu imkanlardan yararlanma şartlarından bir tanesinin de bir takvim yılında 2 taksitten fazla taksitin ihlal edilmemiş olması olduğuna dikkati çeken Şimşek, '' Ancak, bir takvim yılında ikiden fazla taksit ihlalinin yapılması halinde, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir'' uyarısında bulundu. Dolayısıyla, 2011 yılında ödenmesi gereken Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin taksitleri süresinde tam olarak ödememiş olan borçluların 30 Eylül 2011 Cuma günü akşamına kadar 3. taksiti süresinde ödemeleri halinde, 6111 sayılı Kanunun getirmiş olduğu imkanlardan yararlanma haklarının süreceğini bildiren Şimşek, şöyle devam etti: ''Borçluların Kanundan yararlanma haklarının sürebilmesi için taksit ödeme süresi içerisinde tahakkuk eden vergileri de süresinde ödemeleri icap etmektedir. Ayrıca, borçluların süresinde ödemedikleri taksitleri son taksit ayını takip eden ay sonuna kadar ödeyebilmeleri mümkün bulunmaktadır. Ancak, Kanun gereği gecikilen her ay için yüzde 1,4 oranında geç ödeme zammı ayrıca tahsil edilmesi gerekeceğinden bu taksitlerin en kısa zamanda ödemeleri menfaatlerine olacaktır.'' Kanundan yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, ödenmeyen borç tutarlarının yapılandırma öncesi haline dönüşeceğine dikkati çeken Şimşek, bu alacakların gecikme zammı da uygulanmak suretiyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre haciz dahil olmak üzere her türlü icrai işlemle takip edileceğini bildirdi. Şimşek, ''Sonuç itibarıyla, 6111 sayılı Kanunun getirmiş olduğu imkanlardan yararlanılabilmesi için taksitlerin zamanında tam olarak ödenmesi gerektiğinden özellikle Haziran ve Temmuz aylarında taksitlerini zamanında tam olarak ödemeyen mükelleflerimizin, son günü 30 Eylül 2011 tarihi olan 3. taksitlerini süresinde ödemeleri önem arz etmektedir'' diye konuştu.