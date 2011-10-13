Şimşek'ten ÖTV artışı açıklaması: Cari açığa yönelik tedbir aldık

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Motorlu taşıtlar, içki, sigara ve cep telefonuna ÖTV zammı!

Babacan: Tütünün yüzde 80'i ithal

İşte ÖTV artışları

Telsiz telefonlar

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile beraber Başbakanlıkta bugün düzenlediği basın toplantısında Orta Vadeli Programı açıkladı.Programın ardından Maliye Bakanı Şimşek, bugün yapılan vergi düzenlemelerine ilişkin bir soru üzerine, bu tedbirlerden toplam gelir beklentilerinin 5,5 milyar lira olduğunu kaydetti. Şimşek, bunun yaklaşık 771 milyon lirasının alkollü içeceklerden, 2 milyar 753 milyon lirasının tütün ve tütün mamüllerinden, 920 milyon lirasının motorlu taşıtlardan, 660 milyon lirasını cep telefonlarından, 350 milyon lirasının da KKDF oranlarındaki artışlardan oluşacağını kaydetti.KKDF oranlarının artırılmasının tamamen cari açığa yönelik bir tedbir olduğunu belirten Şimşek, benzer şekilde cep telefonlarındaki ÖTV artışın da cari açığa yönelik bir tedbir olduğunu söyledi.Motorlu araç satışlarında binek muadili ticari araçlardaki artışın ise haksız rekabeti azaltmaya yönelik olduğuna dikkati çeken Şimşek, buna karşı tütün mamullerindeki düzenlemenin ise tamamen bir güncelleme olduğunu ifade etti.Maliye Bakanı Şimşek, bundan sonra herhangi bir vergi ya da oran artışının söz konusu olmadığını belirterek, ''Ama maktu vergide yeniden değerleme çerçevesinde bir güncelleme olabilir'' dedi.Şimşek, alınan tedbirlerin önemli ölçüde güncellemeleri içerdiğini, bir kısmının da cari açığa yönelik olduğunu söyledi.Alınan tedbirlere ilişkin olarak da Bakan Şimşek, ''Bunun bir artış olarak görülmemesi lazım. Bu tedbirler bütçe öncesi alınmış tedbirlerdir'' dedi.Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, ÖTV'deki artışlarla ilgili olarak, "Sigarada kullanılan tütünün yaklaşık yüzde 80'i ithal. Otomobilde ise asıl en çok sürüm yapan Türkiye'de de ağırlıklı olarak üretilen 1.6'nın altında motor hacmine sahip araçlarda ÖTV değişikliği olmadı. 1.6 ve üzerindeki otomobillerde fiyata yansıma yüzde 12.5. 2'nin üzerinde motor hacminde ise yüzde 25'lik bir fiyat etkisi var anahtar tesliminde.’ dedi.Bazı motorlu araçlar, alkollü içkiler, tütün mamulleri ile telsiz telefonların ÖTV oranları yeniden düzenlendi.Düzenlemeyle kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta uygulanan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı da yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.Düzenlemelere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.Buna göre, motor silindir hacmi 1600-2000 cc arasında olan araçlarda vergi oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e, motor silindir hacmi 2000 cc'nin üzerinde olan araçlarda ise yüzde 84'ten yüzde 130'a yükseltildi.İstihap haddi 850 kilogramı geçmeyip, motor silindir hacmi 2000 cc'nin altında olan, istihap haddi 850 kilogramı geçip, motor silindir hacmi 2800 cc'nin altında olan, sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan motor silindir hacmi 3200 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV vergi oranları da yüzde 10'dan yüzde 15'e çıktı.Düzenlemeye göre, tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarilloların vergi oranları yüzde 30'dan yüzde 69'a, asgari maktu vergi tutarları ise 0,1325'ten 0,1450'ye çıkarıldı.Düzenlemeyle, bazı alkollü içeceklerde de ÖTV oranları yeniden düzenlendi. Malttan üretilen biralarda vergi oranı aynı kalırken, asgari maktu vergi tutarı 0,44 liradan, 0,53 liraya çıkarıldı.Taze üzüm şarabının (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) asgari maktu vergi tutarları 2,44 liradan, 2,94 liraya,Vermut ve diğer taze üzüm şaraplarının (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) 22,1 liradan 27,18 liraya,Köpüklü şarapların 16,12 liradan 19,82 liraya,Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 18 veya daha az olanların 17,55 liradan 21,58 liraya,Fermente edilmiş diğer içeceklerin 2,44 liradan 2,94 liraya,Alkol derecesi yüzde 22'den fazla olanlar, etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilenler ve alkol derecesi yüzde 80'den az olan etil alkol damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkilerin 85,8 liradan 105,8 liraya,Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yoluyla elde edilen alkollü içeceklerin 71,5 liradan 87,95 liraya,Cin ve Genava ile Votkanın 57,2 liradan 70,35 liraya,Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanların 85,8 liradan 105,8 liraya,Likörlerin 78,65 liradan 96,74 liraya,Rakının 51,48 liradan 63,48 liraya,Diğerlerinin de 85,8 liradan 105,8 liraya yükseltildi.Değişikliğe gidilen mallar arasında alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları da yer aldı.Buna göre, bu cihazların ÖTV oranları yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılırken, bu oranlara göre hesaplanan verginin bu malların her bir adedi için 100 liradan az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 100 lira vergi alınacak. Bu rakam daha önce 40 lira idi.