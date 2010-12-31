-ŞİMŞEK'TEN KÜRTÇE YENİ YIL MESAJI ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt ürünlerindeki fiyat artışının tamamen ham petrol fiyatları ile kur artışından kaynaklandığını belirterek, ''Vergi boyutuyla bu yıl akaryakıt ürünlerine 1 kuruşluk zam yapmadık. 2011'de de 1 kuruşluk zam yapılmayacak'' dedi. Şimşek, yeni yıl mesajını Kürtçe verdi. Şimşek, CNN Türk'te katıldığı programda, Türkiye'de akaryakıt ürünleri üzerindeki vergi yükünün yüksek olduğu görüşüne kendisinin de katıldığı söyledi. Ancak son 1 yıldır vergi boyutuyla benzine 1 kuruşluk zam yapılmadığını kaydeden Şimşek, 2011'de de vergilerde artış öngörülmediğini yineledi. Benzin ve motorindeki vergi yükünün efektif olarak düşeceğini ifade eden Maliye Bakanı, şöyle konuştu: ''Şu an itibariyle yüzde 64,8 civarında bir vergi yükü söz konusu. 2002 yılında bu oran yüzde 70,3 düzeyindeydi. 2002'de 100 liralık benzin alsaydınız, bunun 70 lirası Hazineye geliyordu. Bugün yine 100 liralık benzin aldığınızda 65 lirası Hazineye geliyor. Türkiye ile beraber petrol ithal etmek zorunda kalan ülkelerin akaryakıt ürünlerinin vergi yükü motorinde yüzde 50-55 arasında, benzinde yüzde 60'lar civarında. Ham petrol, 2002 yılının son gününde 28 dolardı. Bugün 90 doları aşmış durumda. Uluslararası petrol fiyatları burada çok önemli ve maalesef orada aleyhimize bir gelişme var. Kur da çok önemli. Bir yandan ihracatçı lira değerlenmesin diyor ama öte yandan da dolar kuru yükselince petrol fiyatları dolar cinsinden olduğu için hiç vergi artışı olmasa dahi pompaya yansıyan fiyatlarda artış oluyor. Son günlerdeki tartışmanın kaynağı bu. Hem petrol fiyatları artıyor hem de kur yükseldi. Bu da ister istemez zam tartışmalarını beraberinde getiriyor.'' -VERGİ YÜKÜ NASIL AZALACAK?- Maliye Bakanı Şimşek, akaryakıtta vergi yükünün nasıl azalacağı sorusu üzerine de, vergiyi tabana yayarak bunu gerçekleştireceklerini söyledi. Son birkaç yıldır, daha önce Maliye Bakanlığına hiç beyanname vermemiş ama ciddi anlamda kira geliri elde eden 540 bin yeni mükellef edindiklerini belirten Şimşek, bu yöndeki çabaların yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti. Başta kurumlar ve gelir vergisi olmak üzere birçok alanda vergi oranlarının azaldığını, asgari ücrette neredeyse verginin kalktığını, KDV'nin birçok sektörde yüzde 18'den yüzde 8'e düştüğünü anlatan Şimşek, ''Benzin ve motorinde de vergi yükü düştü. Bu sene vergileri artırmadığımız için düşmeye devam edecek. Verginin fiyata oranı düşmeye devam edecek'' dedi. Türkiye'nin akaryakıt ürünlerinde dışa bağımlı olduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti: ''Uluslararası petrol fiyatları, kur hareketleri çok kritik olacak. Ama vergi boyutuyla, 2011 yılında 1 kuruşluk akaryakıt ürünlerine zam yapılmayacak. Son 1 yılda da yapılmadı. Elimizden gelirse bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Ama indirim konusu ciddi bir yük getiriyor. Ya indirip, borçlanacaksınız ya da mevcut durumu devam ettirip vergi tabanını genişlettikçe bunu tüketiciye yansıtacaksınız. Bizim amacımız 2. seçenek. Bu yolla hem istikrarı korumuş oluruz hem de Türkiye'de düşük faiz düzeyini korumuş oluruz. Bunlar kolay seçenekler değil. Ama doğru seçenek bu. Uzun vadede popülizm yapmadan bunu gerçekleştirmemiz lazım. 2002 yılında en düşük maaş alan bir memur, maaşının yüzde 21'ini bir depo benzine yatırıyordu. Bugün en düşük maaş alan bir memur maaşının yüzde 14,5'i ile bir depo benzin alabiliyor. Vergi yükü yüksek ama gerek asgari ücret, gerek en düşük memur maaşının bu anlamda alım gücü ciddi şekilde artmış. Biz vergilerin yüksek olduğunu kabul ediyoruz. Düşürmek için de çaba içindeyiz. O yüzden artırmıyoruz. Önümüzdeki dönemde vergiyi tabana yaydıkça ki, yayıyoruz. Bu konuda başarılı olduğumuz ölçüde Avrupa'daki sıralamayı değiştireceğiz. Sıralamada aşağılara doğru düşmeye başlayacağız.'' -VERGİ VE HARÇLARDAKİ ARTIŞ- Maliye Bakanı Şimşek, çeşitli vergi ve harçlara yeniden değerleme oranı çerçevesinde yapılan yüzde 7,7'lik artış için de, ''Rutin bir şeydir. Bu, yapılan güncellemedir'' açıklamasında bulundu. Bazı mal ve hizmetlerden maktu vergi alındığını hatırlatan Şimşek, ''Örneğin pasaport alacaksınız, defter bedeli örnek olarak diyelim 50 lira. 2011'de hiç artırmasanız, o verginin değeri düşüyor. Ülkede yüzde 7-8 oranında enflasyon var. Maktu vergileri hiç artırmasanız, sizin vergi gelirlerinizin reel değeri düşüyor. En az enflasyon kadar vergilerinizi artırmalısınız ki, vergi gelirlerini muhafaza edebilesiniz'' diye konuştu. -''MERKEZ BANKACILAR MUTLAKA İHTİYATLI OLACAK''- Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın ''Kamu maliyesinde disiplin şart. İhtiyatlı olun, ihtiyatlı olun, ihtiyatlı olun'' şeklindeki açıklamalarını da değerlendirdi. İhtiyatlı olmanın kamu yönetiminin bir gereği olduğunu ifade eden Şimşek, şunları söyledi: ''Hele Merkez Bankacılar mutlaka ihtiyatlı olacak. Sürekli bir şekilde iyimserlikten çok, ne tür sorunlar çıkabilir, onlarla nasıl başedilebilir yaklaşımıyla yönetirler. Bu son derece makul bir yaklaşım. Tabii ki, para politikası, ülke sorunlarının çözümü için yeterli değildir, tek başına başarı getirmez. Para politikalarının mali politikalar ve yapısal reformlarla desteklenmesi halinde ülke kalıcı bir istikrar kazanır ve sağlıklı bir büyüme elde eder. Biz de onu yapıyoruz. Biz, hükümet olarak taahhüt ediyoruz, (2011 yılında, bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 2,8'lere düşüreceğiz) diyoruz. Bu bir taahhüttür. Sayın Yılmaz'ın işaret ettiği husus da budur. Para politikası, ciddi bir maliye politikasıyla desteklenirse, ülke sağlıklı şekilde yoluna devam eder. İhtiyatlı olmak Merkez Bankasının doğasının gereğidir. Ben, bunu normal karşılarım.'' -YENİDEN YAPILANDIRMA- Şimşek, Torba Tasarıda yeralan düzenlemelerin af olmadığını da yineledi. Kendisinin ilke olarak aflara karşı olduğunu belirten Şimşek, afların vergide uyumu bozduğunu, vatandaşın vergi yükümlülüklerini yerine getirmedeki disiplin sürecini olumsuz etkilediğini ifade etti. 1924-2002 yılları arasında mali af içeren 31 düzenleme yapıldığını kaydeden Şimşek, yeni yapılandırmada verginin ana parasının alındığını, hatta enflasyon oranı kadar güncelleme yapıldığını vurguladı. -''2011 YILI İÇİN UMUTLUYUM''- Bakan Şimşek, ''gelecek yıl umutlu olmak için çok gerekçemiz var mı?'' şeklindeki soru üzerine, gelecek yıldan umutlu olduğunu söyledi. 2010 yılının Türkiye için çok güzel ve iyi bir yıl olduğunu ifade eden Şimşek, Türkiye'nin 2010 yılında dünyadan pozitif yönde ayrıştığını, güçlü büyüme kaydettiğini, cari açık hariç bütün dengelerin iyileştiğini, Türkiye'nin yıldızlaşarak krizden çıktığı yıl olduğunu ifade etti. 2011 yılının, büyümenin makul düzeyde, yüzde 4,5-5 beklentiler civarında süreceği, işsizliğin bir miktar azalacağı, faizlerin düşük seyredeceği, yatırımların, özellikle ülkenin ihtiyaç duyduğu kamu yatırımlarının son hızıyla yapılacağı bir yıl olacağını belirten Şimşek, ''2011 yılı için ben umutluyum hem demokrasimiz açısından hem ekonomi açısından 2011 yılının çok güzel geçeceğine inanıyorum'' dedi. -ŞİMŞEK'TEN KÜRTÇE YENİ YIL MESAJI- Maliye Bakanı, programda futbolla ilgili görüşlerini de ifade etti. Fenerbahçe taraftarı olan Şimşek, ''Biliyorsunuz, geçen yıl şampiyonluğu son maçta kaybetmiştik. Ümit ediyorum ki bu sene son maçta kazanırız. Ama Beşiktaş çok güzel transferler yaptı. Hakikaten önümüzdeki seneye iyi başlayacak görünüyor'' dedi. Kendisinin kabinede Kürtçe konuşan birkaç bakandan biri olduğunun hatırlatılması üzerine Bakan Şimşek de Kürtçe olarak, ''yeni yılınız kutlu olsun mesajı vererek'' sözlerini tamamladı.