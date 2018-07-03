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Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Dış kaynakla yumuşak iniş mümkün
TÜİK verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 15.39 oldu
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon/cari açık gibi sorunlar kökten çözülür" açıklamasını yaptı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 15.39 olarak açıklanmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon/cari açık gibi sorunlar kökten çözülür.
Yeni hükümet politika setini (para, maliye, makro-ihtiyati) daha da güçlendirip, ekonomide başlayan yeniden dengelenmeyi sürdürür, yapısal reformları önceliklendirir, + dış kaynakla yumuşak iniş mümkün" ifadelerini kullandı.
Haziranda TÜFE aylık bazda yüzde 2.61 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.39'a çıktı.
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