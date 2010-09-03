-ŞİMŞEK'TEN ''ELEKTRİKTE'' ÖZ ELEŞTİRİ ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elektrik dağıtım müesseseleri konusunda ''Devlet bunları işletemiyor. İyi işletse TEDAŞ bu kadar borçlu olmazdı'' dedi. Uludağ ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketlerinin hisse devir sözleşmeleri, Rixos Otelde düzenlenen bir törende imzalandı. Maliye Bakanı Şimşek, imza töreninde yaptığı konuşmada, Uludağ ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım Bölgelerinin devri ile birlikte, elektrik dağıtımının yüzde 37'sinin özel sektöre geçmiş olacağını söyledi. İhalesi tamamlanan ve devir süreci devam eden işletmelerle bu oranın yüzde 76'ya yükseleceğini kaydeden Şimşek, geri kalan dağıtım şirketlerinin özelleştirme işlemlerinin de önümüzdeki yıl başlarında tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Elektrikte bugüne kadarki özelleştirmelerle 10,8 milyar dolar civarında bir gelir sağlandığını belirten Şimşek, şöyle devam etti: ''Özel sektörün dağıtım şirketlerine ilgisi, Türkiye'ye olan güvene, siyasi ve ekonomik istikrara işaret etmektedir. Zaman zaman bana soruluyor. (Yabancıların katılımı sınırlı kalıyor) deniyor. Bu konuda yorumlar yapılıyor. Bizim, tabii ki küresel yatırımlarımızın temel kaynağı Avrupa. Orada ciddi sıkıntılar var. Özel sektörün, bankaların, daha önemlisi devletlerin bütçelerinde ciddi sıkıntılar var. Türkiye'de kriz döneminde bankacılık sektörünün sağlamlığı, özel sektörün dinamik ve başarılı olması, özel sektörün dağıtım şirketlerine ilgisi, Türkiye'nin de geldiği noktayı gösterir.'' -''KİMSE BİNALARI SIRTLAYIP, ORTADOĞU'YA GÖTÜRMEDİ''- (Nasıl olsa devletten elektrik alınıyor) yaklaşımıyla elektrik paralarının ödenmediğini ifade eden Şimşek, ''Çorap alındığında parası ödeniyor, cep telefonu alındığında parası ödeniyor ama sıra elektriğe gelince nasıl olsa devlet baba elektrik üretiyor diyerek ihmalkar davranılıyor. Ama özel sektör bu konuda daha dinamik hareket edecek'' diye konuştu. İngiltere ve İtalya'da elektrik dağıtım şirketleri özelleştirildiğinde işletme giderlerinin yüzde 50, elektrik kesintilerinin yüzde 40 düştüğünü, yatırım maliyetlerinin de yüzde 40 azaldığını belirten Şimşek, şunları söyledi: ''İngiltere'de şirketler bize dönem dönem broşür gönderirdi. (Aboneliğinizi bize geçirirseniz, maliyetleriniz yıllık şu kadar pound düşecek) diye. GSM şirketleri gibi. Tüketici, tercihle karşı karşıyaydı. Devlet, bunları işletemiyor. İyi işletse TEDAŞ bu kadar borçlu olmazdı. O zaman özel sektör alsın bunu, işletmesini iyi yapsın. Elektrik hatları, direkler hep Türkiye'nin malı. Bir yere gitmiyor. Ama buradan sağlanacak gelir, eğitime, araştırmaya, geliştirmeye harcanacak. Geçen akşam Bahçelievler 7. Caddede biraz yürüyeyim, vatandaşlarla konuşayım dedim. Orada üniversiteli gençlerin bu konuda ne kadar yanlış düşündüğüne şahit oldum ve çok üzüldüm. Şöyle yanlış bir inanç var. Sanki birileri bu tesisleri alıp, götürdü. Yok öyle bir şey. Örneğin Telekom. Binaları burada. Kimse binaları sırtlayıp, Ortadoğu'ya falan götürmedi. Önümüzdeki dönem elektrik üretim tesislerini de daha iyi yatırım için özel sektöre devretmeyi ümit ediyoruz.''