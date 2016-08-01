Şimşek'ten CNN International'a soru: Beyaz Saray'a saldırsalar ne yapardınız?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, CNN International yayında ünlü İngiliz gazeteci Richard Quest'in sorularını yanıtladı. Program sırasında, içinde bulunduğu durumun Türkiye için bir sınav olduğunu söyleyen ve Quest, "Pek çok insan bu noktada Türkiye'nin başarısız bir sınav verdiğini düşünüyor" diye söyleyen.Quest'e Bakan Şimşek, "Şunu bir hayal edin: ABD ordusunun içindeki bazı hilekâr unsurlar Beyaz Saray'a, Kongre’ye ve FBI'a saldırıyor. Siz olsanız, ne karşılık verirdiniz?" sorusunu sordu.

CNN Türk Ankara stüdyolarından yayına bağlanan Başbakan Yardımcısı Şimşek ise bu soruya yanıt verirken şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar korkunç ve şiddetli bir darbe girişimi olduğunu unutuyorlar. Öncelikle, bu darbe girişiminin amacının Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğünü yıkmak, meşru hükümeti devirmek olduğunu belirtmeliyim. Bu darbe girişimi Türkiye'yi onlarca yıl geri götürmeyi amaçlıyordu. Ve darbe girişimi açıkça başarısız oldu. Bizim emin olmak istediğimiz şey ise bunun bir daha asla tekrar etmemesi. Bu darbe girişiminde bulunanların da adaletle yüzleşmesi lazım. Biz şu an dostlarımızın, müttefiklerimizin bu darbe girişimini kınarken samimi olmalarını ve ondan sonra bu olayı nasıl ele aldığımızı görmelerini istiyoruz. Ordu içinde bu olaya büyük bir katılım vardı. F16'lar, helikopterle kullandılar. Halka ve parlamentoya saldırdılar. İnsanlar bunları görmezden geliyor."

Şimşek ardından Quest'e şu soruyu yöneltti:

"Şunu bir hayal edin: ABD ordusunun içindeki bazı hilekâr unsurlar Beyaz Saray'a, Kongre’ye ve FBI'a saldırıyor. Siz olsanız, ne karşılık verirdiniz?"