-ŞİMŞEK'TEN BORÇLU MÜKELLEFLERE ÇAĞRI ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Torba yasadaki yeniden borç yapılandırma uygulamasından yararlanmak isteyen borçluların 2 Mayıs tarihine kadar yazılı başvuruda bulunmaları gerektiğini belirterek, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük barış projesi ve büyük bir fırsat. Hiçbir şekilde mükelleflerimizi zorlayamayız, ama biz beyaz bir sayfa açmak istiyoruz, gelsinler, yararlansınlar'' dedi. TV 8 kanalında canlı yayın konuğu olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin seçim öncesi yaptığı ''bütün yoksullara maaş, az gelişmiş yörelerdeki yoksullara iş, bütün taşeron işçilerin kadroya alınması...'' gibi vaatlerin popülist taahhütler olduğunu ileri sürdü. CHP'nin vaatleri toplandığı zaman faiz hariç 100-200 milyar lira arasında bir maliyet ortaya çıktığını ifade eden Şimşek, ''(600 ile bin 200 lira arasında maaş vereceğiz) diyorlar. Biz 600'ü çarptık, böldük, eski para ile 100-200 katrilyon gibi rakamlardan bahsediyoruz. Bugün Türkiye'nin toplam bütçesi 312 milyar lira. İçinde maaşlar var, eğitim var, faiz var, sağlık var, her şey var. Türkiye bunu kaldırmaz'' dedi. CHP içinde gerçekten saygı duyduğu ve ekonomi işlerinden anlayan kişiler bulunduğunu da ifade eden Şimşek, ''Ben onların da bu taahhütlere inandığını zannetmiyorum. Bu rakamlar için nükleer bilimci veya profesör olmak gerekmiyor, çarpıp, böldüğünüz zaman ortaya çıkıyor bunun maliyeti. Dolayısıyla seçim öncesi bunları söylüyorlar, büyük kısmını yerine getirmeyeceklerine inanıyorum'' diye konuştu. Bakan Şimşek, seçim öncesi dönemlerde birçok popülist söylemin yapıldığını, bazılarının da gerçekleştirildiğini, 1990'lı yıllarda emeklilik yaşının kadınlar için 38'e, erkekler için 43'e düşürüldüğünü ve o zamana kadar fazla veren Sosyal Güvenlik Kurumunun açık vermeye başladığını kaydetti. Şimşek, şöyle dedi: ''Bu açıkları Türkiye Cumhuriyeti hazinesi içeriden ve dışarıdan borçlanarak kapatmıştır. Bu sene o tür politikalar yüzünden bütçeden 62 milyar lira Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceğiz. Bunun bir kısmını da borçlanacağız. Yani Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi açık vermese bugün bütçe fazla verir. Bunun kökeni bu popülist yaklaşımlardır.''