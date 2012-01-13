-Şimşek'ten bankacılara müjde ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, forward, swap ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler ile Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanlığına iletilen tereddütleri giderdiklerini bildirdi. Şimşek, Başbakanlığa gönderilen 3 ayrı tebliğle, daha önce sadece özelge bazlı veya olaya özgü görüşlerle yönlendirilmeye çalışılan, vergileme esasları belirsiz olan türev enstrümanların BSMV, kurumlar vergisi ve gelir vergisi açısından nasıl vergileneceğinin netleştirildiğini kaydetti. -''Kullanımlar kolaylaşacak''- Maliye Bakanı Şimşek, finans dünyasında yoğun olarak kullanılan söz konusu enstrümanların vergileme esaslarının netleştirilmesinin, kullanımlarını da önemli ölçüde kolaylaştıracağını bildirdi. Şimşek, hazırlanan tebliğlerle türev ürünlerin yanısıra, Türkiye'de çok yeni olan varantlar ve foreks işlemlere ilişkin vergilemenin de net bir şekilde ortaya konduğunu söyledi. -BSMV'den istisna tutulan işlemler- Arbitraj işlemlerinin, Türkiye'de kurulu borsalarda yapılan vadeli işlemlerin ve opsiyon sözleşmelerinin BSMV'den istisna tutulduğunu belirten Şimşek, kambiyo muamelelerinde BSMV oranının sıfır olarak uygulandığını, bu nedenle, arbitrajın ve kambiyo işleminin tanımının ve kapsamının net olarak ortaya konurken, borsalarda yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin kapsamındaki istisnaya tabi işlemlerin de açıklığa kavuşturulduğunu bildirdi. Bu kapsamda, Türkiye'de kurulu borsalarda yapılan vadeli işlem (futures) ve opsiyon sözleşmeleri ile varantların BSMV'den istisna olduğunun ortaya konduğunu kaydeden Şimşek, şöyle devam etti: ''Ayrıca, borsalarda işlem görmemekle birlikte, fiziki teslimatla neticelenen dövize dayalı forward, swap ve opsiyon sözleşmelerinin kambiyo muamelesi olarak sıfır oranında BSMV'ye tabi. Borsada işlem görmemek kaydıyla, nakdi uzlaşı ile sonuçlanan dövize dayalı işlemler ile altın, hisse senedi gibi diğer kıymetlere dayalı forward, swap ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler ise BSMV'ye tabi tutulacak. Foreks işlemleri sonucunda elde edilen gelirler de BSMV'ye tabi olacak.'' -Örneklerle, açıklık getirildi- Bakan Şimşek, hazırlanan tebliğlerle BSMV matrahının nasıl hesaplanacağının da verilen örnekler ve açıklamalarla net olarak ortaya konduğunu söyledi. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve varantlardan elde edilen gelirin hesabı ile kurum kazancına dahil edilmesinin de örneklerle açıklandığını anlatan Şimşek, ek olarak, kurumların dönem sonu itibariyle gerek ellerinde bulunan, gerekse yükümlülük altında oldukları vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini değerleme esaslarını da açıkladıklarını kaydetti. Bakan Şimşek, türev enstrümanların Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesi doğrultusunda nasıl tevkifata tabi tutulacağının da açıklandığını ve verilen örneklerle uygulamanın netleştirildiğini söyledi. Şimşek, tarafları dar mükellef kurumla, tam mükellef kurum olan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde, dar mükellef kurumun Türkiye'de daimi temsilcisi veya işyeri bulunmaması halinde ilgili maddeye göre tevkifat yapılacağını, diğer durumlarda tevkifat yapılmayacağını kaydetti. Bakan Şimşek, ayrıca, borsalarda yapılan işlemlerde elde edilen gelirler ile varantların gelir vergisi karşısındaki durumunun detaylı olarak açıklandığını da sözlerine ekledi.