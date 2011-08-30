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Ekonomi

Şimşek'ten 5'er lira harçlık BATMAN (A.A)

30 Ağustos 2011 17:52

-Şimşek'ten 5'er lira harçlık BATMAN (A.A)- 30.08.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da bayramlaşma törenine katıldı. Ankara'dan Batman'a gelen Bakan Şimşek beraberinde Vali Ahmet Turhan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Necdet Köse ve AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile Batman Öğretmenevinde bayramlaşmaya katıldı. Burada çocukların kendisinden harçlık almak için dışarıda beklediğini öğrenen Bakan Şimşek, dışarıya çıkarak çocuklarla bayramlaştı.  Şimşek, uzun kuyruk oluşturan çocuklara 5'er lira harçlık dağıtırken, cebindeki paranın tükenmesi üzerine çocukları Valisi Ahmet Turhan ve Milletvekili Ziver Özdemir'e yönlendirdi. Şimşek ve beraberindekiler daha sonra önceki gün vefat eden Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Teymur'un evini ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

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