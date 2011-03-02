-ŞİMŞEK: ''ÖĞRETMEN ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'' ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Şimdi öğretmen alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Ama hangi alanda ihtiyaç varsa onu alacağız''dedi. TV 8 kanalında canlı yayın konuğu olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atanamayan öğretmenlerin durumunun sorulması üzerin, devlete alınan her iki personelden birinin öğretmen olduğunu, hükümetleri döneminde eğitimi hep önceliklendirdiklerini ve yaklaşık 270 bin öğretmen aldıklarını bildirdi. Öğretmen alımının da bir planlama içerisinde yapılması gerektiğini anlatan Şimşek, Türkiye'nin okul öncesi öğretmene ihtiyacı olduğunu, fakat bazı uzmanlık alanlarında ihtiyaç bulunmadığını, geçen sene 40 bin öğretmen alındığını, bu sene ve gelecek sene de alımların devam edeceğini belirtti. Bakan Şimşek, şöyle konuştu: ''Ama şu var; bazı ilçelerin liselerinde öğrenci kalmamış. Abartmıyorum, Eskişehir'in bir ilçesinde ben hatırlıyorum, yani neredeyse öğretmen sayısı kadar öğrenci kalmış. Türkiye'de genç nüfus var, doğrudur, ama bu genç öğrenci nüfusu zirveyi buldu. Şimdi dolayısıyla öğretmen alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Ama hangi alanda ihtiyaç varsa onu alacağız. Şimdi diyecekler ki, 'Madem böyle, niye eğitim fakülteleri açılıyor?' Ben Maliye Bakanı olarak rektörlerimize söylüyorum: 'Arkadaşlar yeni bölüm açacaksanız Ortadoğu'nun ihtiyacı, Avrupa'nın ihtiyacını ve Türkiye'nin 50 yıllık, 100 yıllık ihtiyacını dikkate alın'. Ortadoğu uzmanları yetiştirelim, Çin uzmanları yetiştirelim. O ülkenin dilini, hukukunu, ekonomisini bilsinler. Çünkü bizim iş adamlarımız her yerde, o iş adamlarımızın ihtiyacı var ve biz hakikaten son yıllarda o planlamaya doğru gidiyoruz.''