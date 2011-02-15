-ŞİMŞEK: ''MALİ DİSİPLİNE DEVAM'' ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Türkan Al - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son 21 yıllık süreçte, bütçenin ocak ayında ikinci kez fazla verdiğini söyledi. Şimşek, ''Popülizm yapmıyoruz. Seçim yılı da olsa mali disipline devam ediyoruz. Bütçe sonuçları da bunu gösteriyor'' dedi. Şimşek, Ocak Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçlarıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, 2010 yılı ocak ayında 3 milyar 121 milyon lira açık veren bütçenin, bu yıl aynı ayda 1 milyar 5 milyon lira fazla verdiğine dikkati çekti. Şimşek, ''Böylece 1990 yılından bugüne kadar geçen 21 yıllık süreçte, ocak ayında bütçenin fazla verdiği tek yıl olan 2006'dan sonra, ilk defa bu yılın ocak ayında bütçe fazla vermiştir'' dedi. 2006-2010 dönemini kapsayan son 5 yıllık süreçte ise Merkezi Yönetim Bütçesinin en son geçen yılın ağustos ayında fazla verdiğine işaret eden Maliye Bakanı, bu dönemde bütçenin fazla verdiği diğer ayları da, 2006 yılı ocak, mayıs, haziran, ağustos ve kasım ayları, 2007 yılı mart, mayıs, ağustos ve kasım ayları, 2008 yılı şubat, mayıs, haziran ve ağustos ayları ile 2010 yılı mayıs ayı olarak sıraladı. Bakan Şimşek, bütçe açığının yanı sıra faiz dışı fazlada da iyi bir performans gösterildiğini vurguladı. Şimşek, ocak ayında faiz dışı fazlanın da, 2010 yılının aynı ayına göre yüzde 62 oranında artarak, 4 milyar 809 milyon liraya yükseldiğine işaret etti. -GİDERLER AZALDI, GELİRLER ARTTI- Maliye Bakanı Şimşek, ocak ayında bütçe giderlerinin 2010 yılının aynı ayına göre binde 7 oranında azaldığını, buna karşılık bütçe gelirlerinde yüzde 20,4 oranında artış meydana geldiğini bildirdi. Şimşek, bu şekilde bütçeden geçen ay 22 milyar 494 milyon lira harcama yapıldığını, bütçe gelirlerinin ise 23 milyar 499 milyon lira olduğunu ifade etti. Mehmet Şimşek, faiz hariç bütçe giderlerinin ise yüzde 12,9 oranında artarak 18,7 milyar lira olarak belirlendiğini kaydetti. Maliye Bakanı, ocak ayında vergi gelirlerinde ise yüzde 14,2 oranında artış kaydedildiğini ve bu şekilde 19 milyar 765 milyon liralık vergi tahsilatı yapıldığını belirtti. -MALİ DİSİPLİNE DEVAM- Ekonomide ve bütçe uygulamalarında işi başından beri sıkı tuttuklarını dile getiren Maliye Bakanı, şöyle devam etti: ''Popülizm yapmadık. Seçim yılı da olsa, mali disipline devam ediyoruz. Bütçe sonuçları da bunu gösteriyor. 2010 yılı ocak ayında 3,1 milyar lira açık veren bütçenin bu yıl aynı ayda 1 milyar lira fazla vermesi, faiz dışı fazlanın da 4,8 milyar lirayı geçmesi işi ne kadar sıkı tuttuğumuzun bir göstergesidir. Rakamların iyi olması rehavete kapılacağız anlamına da gelmeyecek. Bundan sonra da mali disiplin aynen devam edecek. Bunun sonucunda da ekonomideki hedefleri tutturacağız.''