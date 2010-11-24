-ŞİMŞEK: YÜKSEK KREDİ NOTLARINI HAK EDİYORUZ LONDRA (A.A) - 23.11.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin daha yüksek kredi notlarını hak ettiğini belirterek, "Önümüzdeki 12-18 aylık süreçte Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke kredi notuna erişeceğine inanıyorum" dedi. Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Bloomberg Businessweek European Leadership" adlı foruma katılarak, Bloomberg yetkilisi Norman Pearlstine'ın sorularını yanıtladı. Foruma, çok sayıda ülkeden yetkili, yönetici ve yatırımcı katıldı. Forumun ardından Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeleri konusundaki görüşünün sorulması üzerine, şöyle konuştu: "Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerinin, maalesef güncel olmadığını ifade ettim. Türkiye son yıllarda çok büyük değişim ve dönüşümden geçti. Türkiye'nin makro ekonomik temelleri çok sağlam, Türkiye'de siyasi istikrar var ve Türkiye'nin bütün göstergeleri son derece olumlu. Türkiye aslında çok daha yüksek kredi notlarını hak ediyor. Hatta piyasalar şu anda çok daha yüksek fiyatlıyor zaten. Dolayısıyla kredi derecelendirme kuruluşları geriden sürekli takip ediyor. Bugün bunu da tekrarladım, onlar geriden takip ediyorlar dedim ama şunu da ekledim, muhtemelen önümüzdeki 12-18 aylık süreçte Türkiye yatırım yapılabilir ülke kredi notuna erişecek, ben ona inanıyorum." Forumda ise Bloomberg yetkilisi Pearlstine, Şimşek'e, Türk ekonomisindeki büyüme, ekonominin geleceği, Türkiye'nin AB süreci gibi konularda sorular yöneltti. Türk ekonomisinin 2002 yılından bu yana gelişiminden bahseden Şimşek, ekonomik açıdan sıkıntıda olan ülkelerin güvenilir ekonomik programlara ihtiyaçları olduğunu söyledi. Türkiye'deki güçlü bankacılık sistemine de değinen Şimşek, AK Parti'nin başarısının birçok alanda olduğu gibi ekonomik alanda da reformları hızlandırdığını bildirdi. Şimşek, Türkiye'nin AB üyeliği sürecine ilişkin soru üzerine de AB ile yürütülen müzakere sürecinin Türkiye için önemli olduğunu belirterek, bu sürecin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi bir değişim süreci olduğunu söyledi. Türkiye'nin 1997'den bu yana Gümrük Birliği üyesi olduğunu da hatırlatan Şimşek, dolayısıyla Türkiye'nin bir anlamda Avrupa ile tam ekonomik entegrasyonunun olduğunu ifade etti. Bakan Şimşek, Türk ekonomisinin geleceği konusunda ise bankacılık, kamu sektörü gibi sektörlerdeki durumunun iyi olduğunu ancak Türkiye'de hala işsizlik oranının yüksek olduğuna dikkati çekti.