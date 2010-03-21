Şimşek: Yapmamız gereken çok reform var

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de hala yapılması gereken birçok reform olduğunu belirterek, ''Bu reformları yaptıkça Türkiye daha hızlanacak büyüyecek, yatırımlar daha değer kazanacak'' dedi.



Şimşek, Fransa'daki temasları kapsamında Orleon şehrine geçerek burada faaliyet gösteren Türk iş adamları derneğinin toplantısına katıldı.



Türkiye'nin son yıllarda çok güçlendiğini ve gerek siyasi gerek ekonomik anlamda büyük bir değişim ile dönüşüm sürecinden geçtiğini anlatan Şimşek, ''Türkiye eskiden kağıt üzerinde var olan potansiyelini harekete geçirerek daha saygın ve etkili bir siyasi ve ekonomik aktör olma konusunda önemli mesafeler kat etti'' dedi.



30-40 yıllık dönemde de Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisine, Avrupa'nın ise ilk 3 ekonomisi arasına girmesine dönük projeksiyonlar olduğunu anlatan Şimşek, bunların afaki değil gerçekçi tahminler olduğunu söyledi.



Türkiye'nin son yıllarda ekonomiden diğer alanlara hak ve özgürlüklerden AB ile müzakerelere kadar önemli reformlar gerçekleştirdiğini anlatan Şimşek, bunun da ülkeyi daha güçlü ve rekabet edebilir hale getirdiğini ifade etti.



Türkiye'de yapılan reformların devam ettirileceğini de vurgulayan Şimşek, bunun yanı sıra ülkenin siyasi istikrar, birlik beraberliğini koruyacağını söyledi.



İki temel önceliklerinin bulunduğunu, bunlardan birinin yurt içinde rekabet ortamını iyileştirmek, adil rekabet ortamını oluşturmak ve daha yenilikçi, verimli bir yapıya kavuşmak olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, ikinci önceliğin de Türkiye'nin uluslararası anlamda rekabet gücünü artırmak olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin rekabet gücünü iyileştirmek için birçok reform yapmak gerektiğine dikkati çeken Şimşek, yapılan birçok reformlarla da Türkiye'nin birçok alanda ve konuda Avrupa ile arayı kapattığını söyledi.