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Ekonomi

ŞİMŞEK, WIKILEAKS BELGELERİNİ YALANLADI ANKARA (A.A)

29 Kasım 2010 15:34

-ŞİMŞEK, WIKILEAKS BELGELERİNİ YALANLADI ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Wikileaks belgeriyle tarafına itham edilen unsurların tamamen ''gerçek dışı ve yalan'' olduğunu bildirdi. Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışında yabancı yatırımcılarla bu kapsamda herhangi bir görüşmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Raporda yer alan bilgi ve yorumların gerçek dışı ve uydurma olduğu 'Ticaret Bakanı' ifadesinden de anlaşılmaktadır. O dönemde 'Ticaret Bakanı' değil, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürütüyordum. Dolayısıyla çeşitli medya kuruluşlarından asılsız unsurlarla derlenerek bu belgeye giren yorumlar akıl ve mantıkla bağdaşmayan hayal ürünü ifadelerdir. Şiddetle yalanlıyorum.''

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