-ŞİMŞEK: ''VERGİ ARTIŞI YOK'' ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl ne yeni bir vergi düzenlemesi, ne bir artışı, ne de bir vergi indirimi öngörmediklerini bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından, kendisinin de ziyaret ettiği kömür madeninin kapatılma iddialarına ilişkin olarak, ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun kömürün arkasında siyaset yapmayacağına inanıyorum'' dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Aksa Elektrik'e devrine ilişkin imza töreninin çıkışında gazetecilerin çeşitli sorularını yanıtladı. Şimşek, sağlık vergisiyle ilgili bir soru üzerine 2011 yılı bütçesinde yeni bir vergi düzenlemesine yer verilmediğini, aynı şekilde vergi artışı ve vergi indirimi yer almadığını belirtti. Sağlık Bakanlığına bütçeden para verildiğine işaret eden Şimşek, ''Sağlık harcamalarını bütçeden karşılıyoruz. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı için yeni bir vergi düzenlemesi söz konusu değil. Bu yıl yeni bir vergi yok. Bunun yanı sıra ne vergi artışı var, ne de vergi indirimi var'' dedi. 2010 yılında bütçenin çok güçlü bir performans gösterdiğini, bu yıl da bunun devam edeceğini kaydeden Şimşek, bu güçlü performansa rağmen ihtiyatlı bir bütçe yaptıklarını, yeniden yapılandırmadan da bütçeye tek kuruşluk gelir koymadıklarını söyledi. -ENERJİ BAKANI YILDIZ- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından kendisinin de ziyaret ettiği kömür madeninin kapatılma iddialarına ilişkin olarak, ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun kömürün arkasında siyaset yapmayacağına inanıyorum'' dedi. Yıldız, CHP Liderinin ziyareti nedeniyle maden ocağının kapatıldığı iddiasının çok komik bir iddia olduğunu ifade ederek, ''Zaten Sayın Kılıçdaroğlu da böyle bir iddiada bulunmuyor. 'Umarım ki böyle değildir' deniyor. Biz işlerimizi son derece ciddi bir platformda yürütüyoruz'' dedi. Bakan Yıldız, Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol fiyatlarının yükseleceğine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de petrol ve gaz ithalatı yapan bir ülke olarak ham petrol fiyatlarının artmamasını ümit ettiğini söyledi. Fiyat artışının birebir maliyeti yansıyan unsurlar olduğunu ifade eden Yıldız, özellikle enerji kalemlerinin en önemli girdisinin petrol ve doğalgaz fiyatları olduğunu bildirdi. Yıldız, Uluslararası Enerji Ajansı'nın Başekonomisti Fatih Güloğlu ile de görüştüğünü belirterek, değerlendirmenin yükseliş şeklinde değil, ''yükselirse büyümeyle alakalı problemleri olan ve global krizden etkilenen ülkeler için daha çok sıkıntı olur'' şeklinde değerlendirme yapıldığını söyledi.