Şimşek: Ucuz gazetecilik örneği

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Twitter'dan The Economist'e sert tepki gösterdi: ''Ne yazık ki, The Economist yazdıklarıyla kendini bilerek anlamsız bir yere konumlandırmış ve saygınlığını yitirmiştir.''

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter'dan gönderdiği mesajlarla ünlü İngiliz dergisi The Economist'te yayımlanan makale için çok sert değerlendirmelerde bulundu. İşte Şimşek'in Twitter'dan gönderdiği mesajlar:

"Merhaba dostlar, The Economist'de Türkiye ile ilgili yayımlanan aşırı derecede önyargılı ve açık şekilde siyasi amaç güden makaleyi okuduktan sonra uzun süredir iyi bir okuyucusu ve twitter'da takip ettiğim bir kaç yayından biri olan dergiyi, artık takip etmemeye karar verdim.

"Ne yazık ki, The Economist yazdıklarıyla kendini bilerek anlamsız bir yere konumlandırmış ve saygınlığını yitirmiştir. Makalede yazılanlar tamamen dikkati başka yere çekmekten ibarettir. Dergi bize karşı gösterdiği aleni önyargıyla işi siyasi çizgiye taşımıştır.

"Derginin Türkiye'yi bilmediği ve ülkede yaşanan büyük çaplı olumlu değişimi yakalayamadığı açık şekilde görülüyor. Bizim gündemimiz tüm vatandaşlarımızın geleceği üzerine kurumuşken, The Economist bunun aksine hala geçmişte yaşadığını gösteriyor".

Türkiye'ye ileri demokrasiyi ve sivil hak ve özgürlükleri mevcut iktidarın sunduğunu ve bunun daha başlangıç olduğun belirten Şimşek, Türkiye'deki bu gerçekten, habersiz olan derginin en iyi ihtimalle 'ucuz gazetecilik' örneği sergilediğini, en kötü ihtimalle de 'gizli bir gündeme' hizmet ettiğini söyledi. Şimşek her iki durumun da bu prestije sahip bir dergi için kabul edilemez olduğunu belirtti