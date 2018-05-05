Şimşek: Türkiye'nin algısı ile gerçekliği arasında önemli fark oluştu, reform yapmamız lazım

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Türkiye’nin algısı ile gerçekliği arasında önemli fark oluştu. Bunu gidermenin yolu da bir taraftan reform yapmamız lazım" dedi. Şimşek yatırımların daha üretken alanlara yönlendirilmesini gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim Elçileri Derneği tarafından gerçekleştirilen Türk Hava Yolları Bilim Elçileri Zirvesi’nin açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada rekabetçi ortam oluşturulmasının önemine işaret eden Şimşek “Yatırımların daha üretken alanlara yönlendirmemiz lazım. Makine teçhizat, Ar-Ge, yazılıma yönlendirmemiz lazım” dedi.

"Esas kritik olan beşeri sermayeye ulaşmak"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, eğitime erişebilirlik sorununu Türkiye’nin büyük ölçüde çözdüğünü aktararak, “Esas kritik olan bundan sonra adını ne koyarsanız koyun, 4. Sanayi Devrimi diyorsanız deyin onun gerektirdiği beşeri sermayeye ulaşmak” diye konuştu.

Okul öncesi eğitimin önemini anlatan Şimşek, “Onca yıl Türkiye’de okudum, ama İngilizce bilmiyordum. 4 ay burslu olarak gittiğim İngiltere’de İngilizce’yi öğrendim. Benim 3 çocuğum var. İkiz kızlarım 4,5 yaşına gelecek yakında, oğlan da 2,5-3 yaşına. Oğlan şu anda evde 3 dil konuşuyor, çünkü evde ekosistem var. Kürtçe, Türkçe ve İngilizce konuşuyor. Her birimiz onla ayrı dilleri konuşuyoruz. Bu kadar basit. Ekosistem doğru şekilde kurgulanabilirse herkes erken aşamada öğrenebiliyor” şeklinde konuştu.

"Reform yapmamız lazım"

Şimşek, dünyadan bilim insanlarının buraya gelmesinin bir öneminin daha bulunduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin algısı ile gerçekliği arasında önemli fark oluştu. Bunu gidermenin yolu da bir taraftan reform yapmamız lazım. Diğer taraftan da dünyadaki bilim insanlarımızın aslında büyükelçiler gibi çabalarına ihtiyacımız var. Bilim insanlarımızın dışarıda Türkiye’nin durumunu gerçekçi şekilde sunması kritik öneme sahip” diye konuştu.