Şimşek: Türkiye sıkıntıları geride bıraktı, tek belirsizlik referandum

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin büyük sıkıntıları geride bıraktığını belirterek, kısa vadede tek belirsizliğin referandum olduğunu söyledi.
Şimşek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği Yurtdışı Yatırım Forumu'na katıldı.
İç tüketime bağlı büyümede sınıra ulaşıldığını dile getiren Şimşek, ekonominin nisandan itibaren toparlanacağını aktardı.
Türkiye'nin büyük sıkıntıları geride bıraktığını belirten Şimşek kısa vadede tek belirsizliğin referandum olduğunu söyledi.
Başbakan Yardımcısı, anayasa değişikliği yapılmazsa Türkiye ekonomisinde ileride ciddi sorunlar yaşanacağını ifade etti.