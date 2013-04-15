Şimşek: Terör Türkiye'nin pozitif enerjisini emdi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin terör sorununu çözerek bölgesine örnek, uluslararası çerçevede daha saygın bir aktör olmayı hedeflediğini söyledi.

Mehmet Şimşek, ntvmsnbc Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Yeşiltepe'ye konuştu.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ntvmsnbc'ye yaptığı özel açıklamada, Türkiye'nin terör sorununu çözerek artık ekonomide daha büyük atılımlar gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

Terör ve Kürt meselesinin ekonomide istikrar ve güven adası haline gelen Türkiye'nin pozitif enerjisini emdiğini belirten Şimşek, "Türkiye bu sorunu çözerek sadece ekonomide değil, siyasal alanda da bölgesine örnek, uluslararası çerçevede daha saygın bir aktör olmayı hedefliyor" dedi.

Görüşme sürecinin başarıyla sonuçlanması halinde bunun Türkiye'nin bulunduğu coğrafya açısından bir ilk olacağını anlatan Şimşek, böylece diğer ülkelere de "barışın görüşmelerle de sağlanabileceğini" gösteren bir örnek olacağını işaret etti.

"Güneydoğu insanını birlik beraberlik ve kardeşlik hukukuna riayet etmeye çağırıyorum" diyen Maliye Bakanı, böylece Türkiye'nin siyasi bütünlüğünü teşkil edecek önemli bir sürecin başarıyla tamamlanacağını söyledi.



Batman ikinci Gaziantep olur



Batman ve diğer Güneydoğu kentlerinin de bu barış ortamından olumlu etkileneceğini anlatan Şimşek, genç ve dinamik nüfusuyla, yatırım teşvikleriyle Batman'ın ikinci bir Gaziantep olacağına inandığını vurguladı.

Terörü çözdükten sonra oluşacak pozitif enerjiyle Türkiye'nin Almanya gibi ülkelerle refah seviyesinde arayı kapatacağını düşündüğünü ifade etti.



Güneydoğu yakında göç alacak



Şimşek, Güneydoğu'nun barış ortamı ve tarıma dayalı güçlü ekonomisiyle çok yakın zamanda göç alan bir bölge haline geleceğini savundu. Maliye Bakanı, bölgeye yatırım yapmak isteyenler arasında hazırgiyim, tekstil yan sanayii, gıda ve makina teçhizatları gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler bulunduğunu söyledi.



Sulu tarım ekonomisini canlandıracağız



Şimşek, Ortadoğu'nun gıda güvenliği sorununu ortadan kaldıracak tarımsal reformlara girişeceklerini, bu çerçevede sulu tarım ekonomisini canlandıracaklarını belirtti.



Hasankeyf'in yüzde 80'i korunacak



Maliye Bakanı, Hasankeyf'le ilgili bir soruya karşılık, "Bölgede baraja ihtiyaç var ancak Hasankeyf gibi bir kültür mirasını korumak gerekiyor. Sizi temin ederim ki, Hasankeyf'in yüzde 80'i korunacak, zaten antik kentin önemli bölümü su altında kalmayacak. Bazı eserleri yerinden taşıyacağız" yanıtını verdi.

Şimşek, Hasankeyf'te yüzyılda yapılamayan arkeolojik kazıların son 10 yılda yapıldığını belirterek, Hasankeyf'le ilgili artık endişe duyulmaması gerektiğini ifade etti.



Kalkınma merkezi Güneydoğu olacak



Bölgedeki inşaat çalışmalarıyla Güneydoğu kentlerini su yoluyla birbirine bağlamak istediklerini anlatan Mehmet Şimşek, "Ortadoğu'nun kalkınma merkezi Türkiye'nin Güneydoğu kentleri olacak. Bu konuda kararlıyız" şeklinde konuştu.