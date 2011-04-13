Şimşek: Tarih de onların isminin altını çizecek

T24 - CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek aday listelerini "Bugün benim ve arkadaşlarımın isminin üstünü çizenlerin, tarih isminin altını çizecektir" sözleriyle eleştirdi.







CHP İstanbul eski İl Başkanı Berhan Şimşek aday listeleriyle ilgili partisine ağır eleştirilerde bulundu.

Basının yoğun ilgi gösterdiği bir toplantı düzenleyen Şimşek, aday listeleri belirlenirken örgütün görüşünün alınmadığını söyledi.

Basın toplantısını dostu ağlatmak, düşmanı sevindirmek için yapmadığını söyleyen Şimşek, "Berhan Şimşek'e yer açmak, neden listelerde görmedik, duygusuyla burada değilim. Yarından itibaren yapılacak seçimlerde, Berhan Şimşek olarak bu çalışmalarımı devam ettireceğim" şeklinde konuştu. Şimşek, referandumda 'yetmez ama evet' diyen isimlerin aday gösterildiğini öne sürdü.

Referandum sürecinde Kılıçdaroğlu'nun genel af söylemine rağmen yüzde 45 hayır oyu çıkardıklarını belirten Şimşek, "Ne acıdır ki, Doğu ve Güneydoğu'yla CHP sanki dargınmış gibi barıştırmak adına Güneydoğu'dan gelen arkadaşlar, İstanbul'da örgütün yerine arsa parsellemiş durumdalar, buradan aday gösterilmiş durumdalar" diye konuştu. Şimşek, "Deniz Gezmiş'lerin idamlarına el kaldıran anlayıştaki arkadaşları CHP listelerinde görmeyi doğru bulmuyorum" dedi.

Kendisi de dahil 43 il ve 76 ilçe başkanının istifa ederek aday olduğunu söyleyen Şimşek, "Ne acıdır ki il başkanlarından 4 tanesi belki seçilebilir yerde aday gösterildi. İstanbul'da 10 ilçe başkanından hiç kimse yok. CHP bir örgüt partisidir. Bu partiyi değerleri devrimlerle barıştırmak isteyen bir yapıyla yola çıkmıştır. Bu bir gerçek olarak görünüyor ki, örgüt üyesi arkadaşlarım, emekçi arkadaşlarım, bizler milletvekili, parti meclis üyesi, arkadaşlarımız yoktur" şeklinde konuştu.



'Benim adım Kemal' sözüne inanmak zorundaydım

Kendisinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle İstanbul il Başkanı olduğunu belirten Berhan Şimşek, 'ilk kez açıklıyorum' diyerek istifa kararı aldığı dönemde Kılıçdaroğlu ile yaptığını öne sürdüğü telefon konuşmasını da anlattı. Şimşek, İstanbul İl Başkanlığı'ndan istifa etme kararı verdiğinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak devam etmesini istediğini öne sürdü. Şimşek, istifa için gün belirlerken Kılıçdaroğlu'nun kendisinden bir ricada bulunduğunu; istifasını açıkladığı basın toplantısında 'Genel Başkan'ın kendisini Ankara'da milletvekili olarak görmek istediğini' aktarmasını talep ettiğini öne sürdü. Şimşek, "Ben benim genel başkanımın ' Benim Adım Kemal ' sözüne inanmak zorundaydım" şeklinde konuştu.

Partiye oy vermemiş, yetmez ama evet diyenlerin, merkez sağın üst kademesinde görev yapmışların listelerde aday olarak görüldüğünü söyleyen Şimşek, "CHP için emek verenleri görememenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi. Şimşek, "Bugün benim ve arkadaşlarımın isminin üstünü çizenlerin, bir gün tarih onların isimlerin altını çizecektir " ifadesini kullandı.



Listede herşey var ama CHP yok

Milletvekili aday listesini eleştiren CHP Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı da, "PKK’nın avukatları var. Fethullah’ın sözcüleri var. Her şey var ama sıkı CHP’liler yok. Tasfiye listesi tanımı az gelir. Kazıma, silme ve kökünü kurutma listesi" dedi.ANKA’nın sorularını yanıtlayan CHP Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı, milletvekili aday listesini zehir zemberek sözlerle eleştirdi.





