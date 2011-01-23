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Dünya

ŞİMŞEK, SUUDİ ARABİSTAN'DA CİDDE (A.A)

23 Ocak 2011 23:52

-ŞİMŞEK, SUUDİ ARABİSTAN'DA CİDDE (A.A) - 23.01.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan 10. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Yerel saat ile 22.15'de Riyad'a gelen Bakan Şimşek'i, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Ahmet Muhtar Gün, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Abdulaziz El Ohali ve üst düzey yetkililer karşıladı.  Edinilen bilgiye göre, 26 Ocaka kadar sürecek toplantılar kapsamında Şimşek, Suudi Arabistan KEK Eş Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Jubeyre Bin İd El-Sureysi'nin yanı sıra diğer üst düzey yetkililerle de görüşmeler yapacak. Türk ve Suudi heyetler arasında gerçekleşecek görüşmelerin ardından, ticaret ve yatırımlar, gümrük işbirliği, bankacılık ve finans, ulaştırma, iletişim, tarım, müteahhitlik hizmetleri, eğitim, kültür, sağlık, turizm, enerji, savunma sanayi, çevre gibi geniş yelpazeye yayılan konuların ele alındığı bir protokol imzalanacak. Bakan Şimşek'in, 26 Ocak Çarşamba günü çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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