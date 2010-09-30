-ŞİMŞEK: SÖZLEŞMEYİ FESHETME YETKİMİZ VAR GAZİANTEP (A.A) - 30.09.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fuhuş baskını yapılan Savarona Yatı ile ilgili olarak, ''Sözleşme şartlarına aykırı bir şekilde kullanıldığı için bizim sözleşmeyi feshetme yetkimiz var'' dedi. Şimşek, 3. Halı ve Dekorasyon Fuarı'na katılmak için geldiği Gaziantep'te, gazetecilerin Savarona Yatı'na ilişkin soruları üzerine, yatla ilgili olarak sözleşmenin feshedilmesi konusunda gerekli süreci başlattıklarını, bunun ötesinde yeni bir gelişme olmadığını belirtti. Sözleşme feshedildiği noktada yatla ilgili olarak değerlendirme yapılabileceğini dile getiren Şimşek, ''Oturur değerlendiririz. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığımızla konuşur, onun nasıl değerlendirileceği konusunda bir karar veririz'' diye konuştu. Savarona yatının 1989 yılında bahsi geçen şahsa, şirkete verildiğini, bunun yeni yapılmış bir işlem olmadığını bildiren Şimşek, ''Ama bizim, sözleşme şartlarına aykırı bir şekilde kullanıldığı için sözleşmeyi feshetme yetkimiz var. Sözleşmede böyle bir madde var. Ama karşı taraf bunu kabul etmezse tabii ki yargıya gidecek bir konu'' dedi.