Şimşek: Son nefesimize kadar çaba harcamaya devam

İstanbul, 5 Nisan (DHA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden \"görevinden ayrılmadığı\" mesajını verdi.

\"İstifasını verdiği\" ya da \"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındığı\" yolunda söylentiler üzerine Şimşek, Twitter üzerinden şu mesajı verdi:

\"Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam...\" (Fotoğraflı)