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Ekonomi

Şimşek: Son nefesimize kadar çaba harcamaya devam

İstanbul, 5 Nisan (DHA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden "görevinden ayrılmadığı" mesajını verdi

05 Nisan 2018 19:17

İstanbul, 5 Nisan (DHA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden \"görevinden ayrılmadığı\" mesajını verdi.
\"İstifasını verdiği\" ya da \"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındığı\" yolunda söylentiler üzerine Şimşek, Twitter üzerinden şu mesajı verdi:
\"Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam...\" (Fotoğraflı)

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