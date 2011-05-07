-ŞİMŞEK ''SOLUCANLI SU'' ANILARINI ANLATTI BATMAN (A.A) - 07.05.2011- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Eskiden benim köyümde su yoktu. Kuyudan su çekerdik, içinde solucanlar olurdu. O suyu tülbentten geçirirdik, solucanlar üstte kalır, bizde o suyu içerdik. Şimdi her tarafta içme suyu var, vatandaş kanalizasyon istiyor'' dedi. Batman'da seçim çalışmalarını sürdüren Bakan Şimşek, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar köy köy dolaşıyor, vatandaşlarla biraraya gelerek, sohbet ediyor. Temasları sırasında vatandaşın en fazla iş ve aş talebinin iletildiği Maliye Bakanı, kaldırımın parke taşından, caminin minaresine, kanalizasyondan futbol sahasına ve doğalgaza kadar pek çok farklı istekle de karşı karşıya kalıyor. Eskiden yörede yaşayan vatandaşın en fazla su ve elektrik istediğini belirten Bakan Şimşek, bugün gelinen noktayı ise şöyle anlatıyor: ''Eskiden içme suyu bulunmazdı. Çocukluğumuzda bizim köyümüzde de su yoktu. Kuyudan su çekerdik, içinde solucanlar olurdu. O suyu bir tülbentten geçirerek, kaba boşaltırdık. Solucanlar tülbentin üstünde kalır, biz de o suyu içerdik. Şimdi köylerde su var, elektrik var. Köyler şimdi bizden parke taşı istiyor. 2002'de Batman'da hiçbir köyde kanalizasyon yoktu. Bugün 59 köyde kanalizasyon var. Diğer köylerde de vatandaş bizden kanalizasyon istiyor. Başbakanımız bir gün burada köylerin üstünde helikopterle uçarken 1 cami görüyor. Minaresi yok. (Bunun niye minaresi yok) diye soruyor. Sonra o köydeki camiye minare yaptırılıyor. Şimdi komşu köyler de benden camilerine minare istiyor. Buradaki vatandaş, bugün futbol sahası da istiyor. Biz, çocukken top oynamak isterdik. Top oynadığımız alan, harman sahasıydı. Harmana ekinler gelir, yayılır, biz de top oynayamazdık. Sadece kışın rahat top oynama imkanımız vardı. Çocuklarımız şimdi bize (top sahası yapın) diyor. Biz de onların beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Bugün Rize'de hangi stad varsa, Batman'a da onu yapacağız. Buna benzer spor sahalarını geliştireceğiz. '' -BELEDİYELERE ELEŞTİRİ- Maliye Bakanı Şimşek, seçim kampanyasında belediyelerin altyapı projeleriyle ilgili ek kaynak taleplerine de muhatap oluyor. Şimşek, bunların ancak imkanlar ölçüsünde karşılanabileceğini, bütçeden de kimseye mevzuat dışı bir aktarma yapılamayacağını ifade ediyor. Bakan Şimşek, dün akşam da kendisine aktarılan bu yöndeki talep üzerine şunları söyledi. ''3 bine yakın belediye var. Önemli bölümü maaş ödeme bürosuna dönüşmüş. İstihdam bürosu halini almış. Hizmete para kalmamış. Örneğin 10 bin nüfuslu bir yerde, belediyeye 30 kişi yerine 100-200 kişi alırsan hizmete para kalmaz. Onlara, (5 yıl yeni eleman almayın. Belediyedeki fazla personeli de biz kamuya alalım. Siz de vatandaşa hizmet üretin) diyoruz. Çünkü belediyelerin asıl görevi vatandaşa hizmet. Tabi bu arada işini çok başarılı yapan belediyeler de var. Ama önemli bir kısmı maalesef maaş ödeme bürosu.'' -KÖYDES'E EK PARA- Bu arada Maliye Bakanı Şimşek, KÖYDES'e 550 milyon lira ek kaynak aktarılacağını da bildirdi. Ek kaynağa ilişkin yazıyı kendisinin imzaladığını belirten Şimşek, geçen yıl da KÖYDES'e bütçede öngörülen rakamın üzerinde aktarma yapıldığına dikkati çekti. Şimşek, köylerin altyapısının kendileri için çok önemli olduğunu, bu çerçevede KÖYDES için imkanlar ölçüsünde ilave kaynak yoluna gidildiğini sözlerine ekledi.