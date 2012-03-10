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Ekonomi

Şimşek: SIM kartlardaki vergi için çalışıyoruz

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergiye yönelik çalışmalarla ilgili son durumu değerledirdi.

10 Mart 2012 15:35

 

T24 - Maliye Bakanı Şimşek, sadece SIM kartlar üzerindeki vergiyi farklılaştırma veya vergiyi kaldırma konusunda çalışma yaptıklarını açıkladı.
 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergiye yönelik çalışmalarla ilgili son durum hakkında konuştu.

Şimşek, ''Şu an itibariyle Maliye'nin üzerinde çalıştığı tek husus var. Cep telefonlarında değil, makinelerde veri iletişimini sağlayan SIM kartları üzerindeki vergiyi farklılaştırma veya vergiyi kaldırma konusunda çalışma yapıyoruz'' dedi.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, cep telefonlarındaki özel iletişim vergisinin kaldırılmasının gündemde olduğunu açıklamıştı.

 

 

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