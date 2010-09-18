-ŞİMŞEK: ''SERVETLERİ ARTTI'' İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Türkiye'de haneler gelir erozyonuna uğramadı. Haneler aslında kendi finansal servetlerini artırdı, servetlerinde aşınma olmadı'' dedi. Şimşek, ''2. Balkanlar ve Ortadoğu Ülkeleri Denetim ve Muhasebe Tarihi Konferansı''ndaki konuşmasında, dünyada ulus devletler halinde yaşanmasına karşın ekonomilerin birbirlerine kuvvetle bağlı olduğunu söyledi. Global ekonomik krizin en kötü döneminin atlatıldığını belirten Şimşek, ancak etkilerinin bir kaç yıl daha süreceğini ifade etti. Kriz döneminde Türkiye'nin yaptıklarını anlatan Şimşek, Türkiye'nin dünya ekonomisine entegre olduğu için krizden etkilendiğini, dünyanın her tarafında esen fırtınanın hissedildiğini ancak, temeller sağlam olduğu için toparlanmanın hızlı gerçekleştiğini anlattı. İlk yarı itibariyle GSYH büyümesinin yüzde 11 civarında gerçekleştiğini, büyüme açısından rekor kırıldığını belirterek, şöyle devam etti: ''Tabii ki yüzde 11 gibi devam edemeyiz, bu elbette düşecektir. Ancak bölgemizde bakıldığında Türkiye diğer ülkelerden ileriye koşmaya devam edecektir. Türkiye'de toparlanma istihdam yaratıyor. Bizim gelişmiş dünya ekonomileri ile farkımız bu. Krize rağmen Türkiye istihdam yaratmayı sürdürebilmiş. Türkiye'de bankacılık sektörü harika bir durumda. Kriz sırasında kamu sektörü finansmanı da fena değil. Türkiye sanıyorum ki bir gidişi tersine çevirmek konusunda güzel bir başarı gösterdi.'' Türkiye'de hanelerin de gelir erozyonuna uğramadığının altını çizen Şimşek, ''Haneler aslında kendi finansal servetlerini artırdı, servetlerinde aşınma olmadı. Türkiye'nin iyileşmenin büyük bölümü iç tüketimle, özel yatırımla gerçekleşti'' diye konuştu. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde potansiyelini gerçekleştirebileceğini ve AB ile makası daraltabileceğini ifade eden Şimşek, Türkiye'nin AB çizgisine yetişmeye çalıştığını anımsattı.