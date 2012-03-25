Bakan Şimşek: Pedallar kardeşlik için dönsün

Hasankeyf Dağ Bisikleti Yarışı'nı başlatan Maliye Bakanı Şimşek, "Bu güzergah Batman için önemli olduğu kadar olimpiyatlar için de önemlidir. Pedallar kardeşlik için dönsün'' dedi.



Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Union Cycliste Internationale (UCI) tarafından düzenlenen Batman MTB Cup yarışı, Batman Valiliği ve Hasankeyf Kaymakamlığı'nın organizasyonunda Hasankeyf'e yapıldı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ilk pedalı çevirmesiyle gerçekleşen yarışmaya üçü kadın toplam 49 sporcu katıldı.

Bakan Şimşek, yarışmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Batman'ın hep kötü görüntülerle ekrana geldiğini belirterek, bunu değiştirmek istediklerini söyledi.

Bisiklet sürmeyi çok iyi bir şekilde öğreneceğini ifade eden Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

''Burası Kapadokya gibi bir yer. Önümüzde yıllarda, burayı Türkiye'nin temel parkurlarından birisi yapacağız. Ben yetkililerle görüşeceğim. Yeni kurulan Hasankeyf'in bütün yollarına bisiklet yollarının yapılması için görüşmelerde bulunacağım. Dolayısıyla, özellikle şehirlerimizde bisiklet parkurlarının yapılması çok önemli. Avrupa'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi budur. Burası çok özgün bir yer. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha üst kategorileri buraya çekebiliriz. Bu yarışmalar sonucunda Türk takımı olimpiyatlara katılmayı hak edecek. Bugünkü yapılacak yarışmalar puanlamada önemli. Bu güzergah Batman için önemli olduğu kadar olimpiyatlar için de önemlidir. Biz bu yarışı önemsiyoruz. Pedallar kardeşlik için dönsün.''

Daha sonra Bakan Şimşek, eşi Esra Şimşek ile verilen startla Hasankeyf köprüsünden geçti. Bakan Şimşek, kazasız belasız köprüyü geçtiğini ifade ederek, ''ilk antrenmanımda ayağımı incitmiştim. Antrenmanlarla yavaş yavaş bisiklet kullanmayı öğreneceğim. Bisiklet kullanmayı bırakmayacağım. Önümüzdeki yıllarda belki yarışmalara da katılacağım'' dedi.

Bakan Şimşek'in eşi Esra Şimşek de antrenmanlar sırasında eşine destek verdiğini söyledi.