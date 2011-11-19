-Şimşek: ''OVP ile manevra alanı yarattık '' İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Orta Vadeli Program (OVP) ile kendimize bir manevra alanı yarattık ve krize karşı rahat bir şekilde tepki gösterebiliriz'' dedi. Şimşek, Türkiye'de son dönemde esnek kur sisteminin çalıştığını, önemli bir düzeltme yaşandığını ifade ederek, bunun sonucunda cari açığın trend olarak olumluya döneceğine, yani genişlemenin duracağına, daralmaya başlayacağına inandığını söyledi. Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'ndaki ''İnteraktif'' oturumda konuşan Şimşek, yakın zamanda ''ihtiyatlı'' OVP'yi yayınladıklarını, bu programın ''Avrupa'da işlerin kötüye gidebileceğini dikkate aldığını'' belirterek, ''Bizim tabii ki B planımız da var. B planından kast ettiğimiz şey şu; Türkiye'de şu anda kamu borç stokunun milli gelire oranı, yani devletin iç ve dış borç, toplam borcunun milli gelire oranı yüzde 40'ın altına düştü. Avrupa'da bu oran yüzde 90, Amerika'da yüzde 100, birçok AB ülkesinde, Japonya'da bunlar yüzde 100'lerin çok üstünde. Uluslararası çalışmalar, borcun milli gelire oranı 90'ı aştığı zaman büyümeyi aşağı doğu çektiğini, ekonomik performansı olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Türkiye bu anlamda çok iyi durumda'' değerlendirmesinde bulundu. OVP'de 2014 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin kamu borç stokunun milli gelire oranının yüzde 32'ye düşüreceklerini söylediklerini ifade eden Şimşek, şu anda rakamın Türkiye'de yüzde 40'ın altında bulunduğunu, bununla yetinmediklerini, Türkiye'yi daha az kırılgan hale getirmek, şoklara karşı daha dayanıklı hale getirmek için daha da iyileştirme çabası içinde olduklarını söyledi. Şimşek, ''Bu, şunu ifade ediyor; Yarın öbür gün dünyada işler kötüye giderse bizim mali anlamda, bütçe anlamında manevra alanımız var. Dolayısıyla biz aslında OVP ile kendimize bir manevra alanı yarattık ve krize karşı rahat bir şekilde tepki gösterebiliriz'' dedi. Mehmet Şimşek, bütçe açıklarını da ciddi bir şekilde azalttıklarını belirterek, ''Bu yıl genel kamu, yani genel devlet açığı, aslında altyapı için ekstradan 9-10 milyar lira harcamasaydık neredeyse sıfırlamıştık. Yani yüzde 1 civarında bir açık... Bunların hepsi aslında bizim planın, hazırlığımızın bir parçası'' diye konuştu. Merkez Bankası'nın tedbirler açıkladığını anımsatan Şimşek, küresel krizle birlikte birçok ülkenin olağanüstü tedbir aldığını, bunlardan bir tanesinin çok yüklü para basma konusu olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Yani bugün Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası çok büyük miktarlarda, kimisi trilyonlarca dolar, kimisi birkaç yüz milyar avro fiili olarak para basmış, bunu bir çözüm olarak ortaya koyuyorlar. Aslında çözüm mü yoksa sorun mu olduğu önümüzdeki dönemlerde karşılarına çıkacak. Türkiye'de ise bu dönemde, hele son birkaç aya bakarsanız, bırakın para basmayı, bırakın para yaratılması, tam aksine, Merkez Bankası, şartları, koşulları sıkılaştırdı ve piyasadan para çekti. Hazinemiz sadece borçları azaltmakla kalmadı, aynı şekilde geçmiş dönemlerde yapılan hataları da telafi ettik. O açıdan biz hazırlıklıyız.'' Maliye Bakanı Şimşek, cari açık sorununa değinirken de bunun, bir gerçek olduğunu, tasarruf oranının düşüklüğünden, enerjide dışa bağımlılıktan, geleneksel sektörlerde yoğun üretim tarzından kaynaklandığını vurgulayarak, Türkiye'nin Avrupa ile farkları da bulunduğunu, Avrupa'da, özellikle Avro bölgesinde bir esneklik olmadığını anlattı. Şimşek, ''Bizde kur esnek. Son dönemde önemli bir, yani kur sistemi, esnek kur sistemi çalıştı. Önemli bir düzeltme yaşandı. İnanıyorum ki bunun sonucunda cari açık trend olarak olumluya dönecek, yani genişleme duracak, daralmaya başlayacak'' dedi.