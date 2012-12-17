Şimşek: ÖTV'yi kaldıralım KDV'yi getirelim

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''AB'de altın ve mücevherde ne uygulama varsa aynısını yapmaya hazırım'' dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bakanlıklarının 2013 bütçelerinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Şimşek, 2013 yılında damga vergisinden 8 milyar, harçlardan 10.2 milyar, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden 7.4 milyar, BSMV'den 6.3 milyar liralık gelir öngörüleri olduğunu kaydetti.

Dolaylı vergilerin oranını düşürmek istediklerine işaret eden Şimşek, ''Bunu yapabilmek için önce vergiyi tabana yaymamız lazım. Sadece bu sene kira geliri elde edip beyanname vermeyen 371 bin yeni mükellef kazandık. Kayıtdışılıkla mücadelede başarılı olduğumuz oranda dolaylı vergilerde, üretimi, yatırımı teşvik edecek nitelikteki vergilerde farklı değerlendirmeye giderebiliriz'' dedi.

Şimşek, altında KDV olmadığı için KDV iadesinin de söz konusu olmadığını belirterek, ''Hemfikirseniz, hep birlikte ÖTV'yi kaldıralım, KDV'yi getirelim. O konuda da son derece açığım. AB'de altın ve mücevherde ne uygulama varsa aynısını yapmaya hazırım'' diye konuştu.

Bayraktar'ın açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar da TOKİ Başkanlığı dönemindeki yolsuzluk iddialarına da cevap verdi. Bayraktar, ''Benim için bir dava, soruşturma yok. Varsa getirin. İddia bunlar. Adamın yüzü olacak ki utansın. Yüzü olmazsa, yüzsüz olursa ben nasıl utandırayım o adamı? Bir şey biliyorlarsa konuşsunlar, bilmiyorlarsa sussunlar da adam sanalım'' dedi.

Bayraktar, ''Diyorum ki yolsuzluk olarak, bizim hakkımızda dava varsa, istifa etmeyen şerefsizdir. Ama böyle bir isnadı ispat edemeyen de nedir onu siz söyleyin'' diye konuştu.