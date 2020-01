Şimşek: Otomotivde yeni vergi yok

T24



'YEŞİL KARTLILARIN HAK KAYBI SÖZ KONUSU OLMAYACAK'



OTOMOTİVDE YENİ VERGİ YOK





Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1300 cc ile 1600 cc arasındaki otomobillerde yeni vergi getirileceği konusundaki tartışmalara, “Bilgim yok, söylentilerin kaynağını bilmiyorum. O konuda şu an itibarıyla üzerinde çalıştığımız herhangi bir vergi düzenlemesi bulunmamaktadır” dedi.Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu’nda, 2012 Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 10. maddesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Maliye Bakanı, yeşil kartlılara yönelik soruya, “Yeşil kartlılar genel sağlık sigortası kapsamına alınacaktır. Dolayısıyla kartların iptali diye bir şey söz konusu değildir. Yeşil kartlılarımız daha önce hangi haktan yararlanıyorsa tamamen olduğu gibi devam edecektir, o konuda herhangi bir hak kaybı söz konusu olmayacaktır” dedi.Maliye Bakanı, otomotivde yeni vergi konusundaki sorulara da, “O konuda şu an itibarıyla üzerinde çalıştığımız herhangi bir vergi düzenlemesi bulunmamaktadır” dedi. Maliye Bakanı, şöyle dedi:“1300 cc ile 1600 cc arasındaki otomobillere yeni vergi konusu ile ilgili en ufak bir çalışmanın farkında değilim, nereden çıkıyor bu söylentiler, bilgim yok, söylentilerin kaynağını bilmiyorum. Biz 1600 cc’nin üzerindeki yüzde yüzü ithal biz doğrudur vergi artışına gittik o da cari açığa bir tedbir olarak gittik. Çünkü 2008’de otomotiv sektöründe bizim net 5 milyar dolarlık bir ihracatımız varken şimdi o tamamen eridi, otomotiv sektöründe denge aleyhe döndü, burada bir tedbir aldık ama o tedbirin amacı gelir değildi, o tedbirin amacı cari açığı sınırlamaktı.O konuda şu an itibarıyla üzerinde çalıştığımız herhangi bir vergi düzenlemesi bulunmamaktadır. Ben buradan onu düzeltmek istiyorum.”