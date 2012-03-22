Şimşek: ÖİV'nin yüksekliği beni rahatsız ediyor

T24 - Maliye Bakanı Şimşek, "Özel iletişim vergisinin yüksekliği beni de rahatsız ediyor. Mali imkan oluşturabilirsek indirim yapılması gereken alanlardan biri budur" dedi.

Mali disiplinle ilgili değerlendirme yapan Şimşek şunları söyledi: "Geçen yıl büyüme çok güçlüydü, iç talep eksenliydi. Bu yıl işimiz biraz daha zor. Harcamalarda disiplini koruyacağız. 2011 bütçe performansında yeniden yapılandırma etkisi vardı. 2011'de ulaştırma ve Van Depremi için 11 milyar TL kaynak aktardık. İlk iki aya bakınca geçen yıla göre biraz zayıflama var. Maalesef sosyal güvenlik kanayan yara olmaya devam ediyor. Büyüme geçen sene kadar güçlü değil. İlk çeyreğinde işaretler belki öngördüğümüzden de daha düşük. Yüzde 4'lük büyüme makul görünüyor. Bir şok yaşamazsak hedefler doğrultusunda bir performans ortaya koyacağız. İlk ayları tedirginlikle izliyoruz."

Şimşek cari açık konusunda "Cari açık çok ciddi yapısal sorun. Rekabet gücüyle ilişkili bir sorun. Cari açık sadece enerji veya konjonktürel unsurlarla açıklanacak konu değil. Kısa vadede yapılabilecekler belli. Finansman ayağında bir çaba içine girmemiz lazım. Körfez'de nüfusun önemli bir kesimi İstanbul'da ya da Bursa'da, Antalya'da ikinci bir eve sahip olmak isteyebilir. Mütekabiliyetin serbest kalması Körfez sermayesini Türkyie'ye çekecektir. Cari açığın üçte ikisini doğrudan yatırımlarla finanse edebilsek Türkiye'yi arzulanan noktaya getirir. Beş yıl sonra Türkiye savunma sanayiinde çok önemli ihracatçı olacak. Cari açık yapısal bir problem, günübirlik çözüm yok. Kısa vadede bu ülkeyi daha cazip hale getirmek lazım. İstanbul'un konumunu güçlendirecek adımlar var. Finans sektörünün derinleşmesine yönelik fon yönetimini kolaylaştıracak vergi boyutuyla adımlar atacağız. Yılın ilk yarısında paketi Meclis'ten geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Bakan, bireysel emeklilikle ilgili olarak "Çok boyutlu şu anda bakıyoruz. Daha çok özel emeklilik fonlarını nasıl teşvik ederiz, katılımcı sayısını nasıl artırırız. Bunu yaparken herkesi dinliyoruz" diye konuştu.

‘Akaryakıtta tek sorumlu maliye değil’

Akaryakıttaki vergiye değinen Şimşek, "2009'un sonundan bu yana Vergi yükünde bir artış yok. Fakat vergi yükü halen akaryakıtta yüksek. İmkan olsa düşürülmeli mi, bunu tartışırım. Akaryakıtta da biz fedakarlık içindeyiz. Biz ÖTV'yi enflasyon kadar bile artırmıyoruz. 2002'de benzinliğe beraber gitsek daha çok litre alırdınız ama 70 lirası maliyeye gelirdi. Şimdi 56 lirası geliyor. Avrupa'da, dünyada en yüksek fiyat diyorlar. Sebebi sadece maliye değil. Akaryakıt vergi yükünde Avrupa'da 7. sıraya düştük. Benzin fiyatı 4,70 lira, bunun yüzde 56'sı bize geliyor" şeklinde konuştu.

‘İmkan olsa ÖİV'de indirim yapılır’

Şimşek, özel iletişim vergisinde düzenleme olup olmayacağı sorusuna "Özel iletişim vergisinin yüksekliği beni de rahatsız ediyor. Bu rekabet gücünde de çok önemli faktör. Mali imkan oluşturabilirsek evet indirim yapılması gereken alanlardan biri budur. Bu sektörün gelişmesi önünde engel. Bir tek atımlık barut var derseniz, ben onu istihdam artışında kullanırım" diye yanıt verdi. Şimşek, Türkiye'de dolaylı vergilerin nispeten çok yüksek olduğunu söyledi.

‘Pırlantada ÖTV değil KDV olmalı’

Pırlanta üzerindeki yüzde 20 ÖTV'nin dünya uygulamalarına aykırı olduğunu belirten Şimşek, "Normalde KDV olur, ÖTV olmaz. Ben sordum, bunu sektör istedi dediler. Aslında düzeltilmesi gerekir. Türkiye'deki uygulama dünyaya paralel değil. Bunun istismarından çekindiğimiz için adım atmıyoruz. ÖTV yerine KDV olmalıdır. KDV daha doğrudur" dedi.

Şimşek, e-beyanname uygulamasına yönelik olarak, "Çok güzel bir uygulama, bir o kadar da teveccüh var. Gayrimenkul beyannameleri yıllık bazda ikiye katlanmış durumda" dedi.

‘Dizelin vergisinin artırılmasına yönelik çalışma yok’

Motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili bilgi veren, "Çevreyi az kirletenden az, çok kirletenden çok vergi almamız lazım. Sistemi yarın değiştireceğiz demiyorum. Ama o yönde bir çalışmanın hazır, zaman içinde kısmen uygulamaya koyabileceğiz. Türkiye'de LPG evde de kullanıldığı için çok ciddi bir sorun. O da masaya yatırılmalı. Dizelin vergisini artırmak için nihai çalışmamız yok. Çevreyi kirletenlere yönelik yok. Teorik çalışma var ama uygulamaya geçilmesi ayrı bir konu" diye konuştu.

‘Fenerbahçe kupada avantajlı’

"Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı bu yıl alır mı" sorusunu yanıtlayan Şimşek, "Fenerbahçe için büyük avantaj. Son yıllarda da hep finalde kaybetti. Dört büyüklerden üçü olmadığına göre şansımız yüksek. Bir tereddüt var. Psikolojik baskı var muhtemelen" dedi.