-ŞİMŞEK: NEREDEYSE DÜNYADA BÜYÜME REKORU KIRIYORUZ ARABAN (A.A) - 01.08.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yalnızca Avrupa'da değil neredeyse dünyada büyüme rekoru kırdığını, dünyada birinci çeyrekte en fazla büyüyen üçüncü ülke olduğunu söyledi. Şimşek, Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, muhalefetin bir yıl önce, Türkiye'nin küresel ekonomik krizden en fazla etkilenen ülke olduğunu öne sürdüklerini hatırlatarak, ''Maşallah. Eğer Türkiye bu krizden en fazla etkilenen ülkeyse nasıl oluyor da Türkiye son bir yıldır Avrupa'nın tamamından daha fazla iş yaratmış'' dedi. Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''1,8 milyon iş yaratmışız. Avrupa'nın tamamında net bazda o kadar iş yaratılmamış. Avrupa'da istihdamda rekor kırıyoruz. Avrupa'da değil dünyada neredeyse büyüme rekoru kırıyoruz. Dünyada birinci çeyrekte en fazla büyüyen üçüncü ülkeyiz. Tabii en fazla etkilenen ülke olmamız lazım. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Geçen seneki söylemlerini hatırlıyorsunuz. Türkiye not artışında rekor kırdı. Evet rekor kırdı. Notu 2 kademe arttırılan tek ülke. Türkiye'de enflasyon düşüyor mu? Türkiye'de faizler düştü mü? Şu anda hazinemiz yüzde 8 civarında TL cinsinden borçlanıyor. Dolar cinsinden 10 yıllık kağıt çıkardılar 2021 yılına kadar ödenecek tahvil çıkardılar faizi yüzde 5,25. Bu dönemler görülmüş mü? Bütçe açığı az da olsa azalıyor. Dolayısıyla ekonomide çok şükür biz iyi yönettik ve iyi bir noktadayız.''