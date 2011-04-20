-ŞİMŞEK: ''NAYLON FATURACILARA AF YOK'' DİYARBAKIR (A.A) - 20.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV iadelerinde özel esaslara göre takip sistemini yeniden düzenleyen tebliğ ile naylon faturacıların affedilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi. Şimşek, Başbakanlığa gönderilen KDV Genel Tebliği ile, son 4 yıl için KDV artırımına gitmeleri halinde daha önce KDV iadelerinde özel esaslara göre takip edilen mükelleflere genel esaslara geçme hakkı tanındığını bildirdi. Bunun naylon faturacılara yönelik bir af olmadığının altını çizen Şimşek, ''Naylon fatura düzenleyenler hiç bir şekilde bu haktan yararlanamayacak. Biz yeni düzenlemeyle naylon faturaları bilmeden kullanan mükellefler lehine bir kolaylık sağlıyoruz. Naylon fatura düzenleyenler bundan sonra da özel esaslara tabii olmaya devam edecek'' dedi. -SANAYİCİ VE İHRACATÇIYA DA KOLAYLIK- Maliye Bakanı Şimşek, KDV Genel Tebliğinin KDV iadeleriyle ilgili sağlayacağı kolaylığın sadece yanıltıcı belgeyle ilgili olmadığını, beyanname vermediği adreste bulunamadığı, defter ve belgelerini ibraz etmediği için özel esaslara göre takip listesine giren mükellefleri de yakından ilgilendirdiğini ifade etti. Bu durumdaki mükelleflerden mal alan sanayici ve ihracatçıların da bu durum nedeniyle KDV iadelerinde büyük sıkıntı yaşadığını kaydeden Şimşek, şöyle devam etti: ''Düzgün çalışan sanayici ve ihracatçımız, adreste bulunmadığı, beyanname vermediği ya da belge ibraz etmediği için özel esaslar kapsamına giren mükelleflerden mal aldığında KDV iadelerinde sıkıntıyla karşı karşıya kalıyordu. Yeni düzenlemede bu sıkıntıları da ortadan kaldırmayı amaçladık. Tebliğle getirilen hak, düzgün çalışan çok sayıdaki ihracatçı ve sanayicimizi de rahatlatacak. Matrah artırımı yoluyla daha önce ağırlaştırılmış özel esaslara göre takip edilen çok sayıdaki mükelleflerimiz genel esaslara tabii olacak. Bilindiği gibi risk analizine dayalı denetim modeline geçiyoruz. Bu model öncesi böyle bir düzenleme mükelleflerimiz için de bir fırsattır.'' -ŞİMŞEK'E KUM FIRTINASI ENGELİ- Bu arada, 12 Haziran seçimlerinde doğum yeri Batman'dan aday olan Maliye Bakanı Şimşek, seçim kampanyasını başlatmak için bugün Ankara'dan Batman'a hareket etti. Ancak Şimşek'in de yolcuları arasında bulunduğu Ankara-Batman seferini yapan Anadolu Jet uçağı kum fırtınası nedeniyle Batman'a inemedi. Uçak daha sonra Diyarbakır Havaalanına iniş yaptı. Maliye Bakanı Şimşek, karayoluyla Batman'a hareket etti.