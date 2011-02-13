-ŞİMŞEK: MÜKELLEFLERİMİZİ ZORLAMAYACAĞIZ ANKARA (A.A) - 13.02.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Maliye Bakanlığı çalışanlarına sesleniyorum; hiçbir şekilde mükelleflerimizi kendi rızaları dışında yok matrah artırımıymış, yok yapılandırma vesaire gibi konularda zorlamalarını hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğiz. Bunu yapan arkadaşlarımızı da disiplin kuralları çerçevesinde gerekli değerlendirmeye tabi tutacağız'' dedi. Rixos Otel'de düzenlenen MÜSİAD Ankara Şubesi 18. Olağan Genel Kurulu toplantısında, dün akşam geçen ''torba'' yasanın önemine işaret eden Şimşek, buna ilişkin olarak, perşembe günü bütün defterdarları ve vergi dairesi başkanlarını toplayacağını ifade etti. Yasanın en önemli boyutunun yapılandırma ve kolaylık sağlamak olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu: ''Maliye Bakanlığı çalışanlarına sesleniyorum; hiçbir şekilde mükelleflerimizi kendi rızaları dışında yok matrah artırımıymış, yok yapılandırma vesaire gibi konularda zorlamalarını hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğiz. Bunu yapan arkadaşlarımızı da disiplin kuralları çerçevesinde gerekli değerlendirmeye tabi tutacağız. Bizim için önemli olan iş, aş üretenlerdir. Türkiye'de iş, aş üretenlerden Allah razı olsun. Onlar olmadan ne vergi geliri olur ne de başka şeyler. Önce iş, aş, önce mükellef hakları, tabii ki bir de vergi güvenliği, çünkü bütün bu hizmetleri yapmak için borçlanamayız.'' Bu hizmetlerin sağlıklı vergi gelirleriyle finanse edilebileceğini ifade eden Şimşek, ülkeyi kalkındırmak için kamu finansman dengelerini sürekli gözetmeleri gerektiğini kaydetti. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Bakan Şimşek, burada büyük fırsat ve ciddi kolaylıkların bulunduğunu ifade etti. Şimşek, ''Ama öte yandan mükelleflerimiz kendileri rahatsa, hiçbir şekilde bu yapılandırmadan yararlanma konusunda hiçbir zorlamayla karşı karşıya da kalmayacaklardır'' dedi.