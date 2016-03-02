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Ekonomi

Yeni Merkez Bankası başkanı ne zaman belli olacak?

Erdem Başçı'nın görev süresi 19 Nisan'da doluyor

02 Mart 2016 14:43

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, henüz Merkez Bankası başkanlığı pozisyonu için belirlenen bir isim bulunmadığını belirterek, "Nisan ortasına kadar bir isim belirleyeceğini" söyledi.

BusineesHT'nin haberine göre, Cidde'de gazetecilere konuşan Şimşek, enflasyonun 18 ayda yüzde 5-7 seviyesine düşebileceği tahmininde bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın 19 Nisan'da görev süresinin dolmasının ardından bir sonraki başkanın kim olacağına ilişkin henüz resmi olarak dillendirilen bir isim bulunmuyor.

Başçı daha önce görevin verildiği son güne kadar yapılacağını, Nisan ayından sonra ise tamamen hükümetin takdirinde olacağını söylemişti. Başçı, "Çok iyi bir hazırlık yaptık. Bunları kullanmak bakalım kime nasip olacak?" demişti.

 

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