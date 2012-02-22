Nisan'da memur maaşına zam

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonlarca memurun zamlı maaşını Nisan ayında alabileceğini açıkladı.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündeme ilişkin gelişmeleri NTV'ye değerlendirdi.

Yunanistan'a ikinci kez yardım yapılmasıyla ilgili konuşan Şimşek şunları söyledi: "Bir yangın vardı, kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Uzun vadeye ilişkin kaygılar devam ediyor. Yunanistan önceki paketin şartlarını yerine getiremedi. Bütün alınan tedbirlere rağmen karşılıklı bir güven bulanımı var. Sorun şu anda kontrol altında. Kısa vadede iyimser olmak için sebepler var."

Merkez Bankası'nın faiz koridorunu daraltmasını yorumlayan Şimşek, "Türkiye'ye yönelik endişelerin bir miktar piyasaya yansımasının temelinde Avrupa'daki gelişmeler vardı. Şimdi MB'nin eli rahatladı. ABD dünya ekonomisi için çok önemli bir motor. ABD Merkez Bankası 2014 sonuna kadar faizleri artırmayacağını söyledi. Euro Bölgesi'nde ciddi sıkıntılar vardı. Yunanistan'ın sorunu da şu an itibariyle kontrol altına alındı. Geçen yılın ikinci yarısında bozulan beklentiler yerini nispeten bir iyimserliğe bırakıyor. MB'nin tutumunu da bu açıdan değerlendirmek lazım" dedi.

Riskin azaldığını belirten Şimşek, "ABD'den gelen veriler cesaret verici. Euro Bölgesi ve diğer gelişmiş ülkeler için makroekonomik sorunlar duruyor. Onların çözümü zaman alacak ve buna ilişkin endişeler var. Piyasalar için kısa vade önemli. Kısa vadede iyimserlik var. Risk iştahı ciddi bir şekilde artmış durumda" diye konuştu.

Cari açık daralıyor

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme yapan Şimşek şunları kaydetti: "Cari açık Türkiye'nin temel yapısal makroekonomik problemi. Bir gecelik yaklaşımlarla bunu çözemeyiz. Cari açık geçen sene kısmen yapısal, kısmen konjonktürel faktörlerle arttı. Türkiye'de iç talep inanılmaz güçlü. Tüm bu faktörler yüzde 10'luk cari açığı getirdi. Türkiye bunalıma girmeden bu süreci yönetti. Şu anda cari açıkta bir daralma trendindeyiz. Orta-uzun vadeli çözümler esastır. Teşvik programı, enerjide atılan adımlar, insana yapılan yatırım, markalaşma konusu... Türkiye aslında doğru yolda ama bu sorunun köklü çözümü zaman alacak.

Enflasyonda düşüş beklenenden önce olabilir

Enflasyonda beklentimiz ilk çeyrekte yükselmeye devam etmesi yönündeydi. Yılın ortasına doğru tek haneli rakamlara inişe geçmesiydi. Bu sürecin erken gelme ihtimali var. Bu liranın durumuyla ilişkili. Lira ciddi anlamda değer kaybedince ithal edilen ürün yoluyla enflasyon dinamikleri olumsuz etkilendi. Vergi artışları etkili oldu. Enflasyonun tekrar düşüş trendine girme ihtimali yüksek. Yıl sonuna doğru MB hedeflerine doğru yönelmesi ihtimali yüksek.

İlave tedbire gerek yok

Gelişmiş ülkelerde ciddi sıkıntılar var. 10 yıla damgasını vuracak en önemli trend büyümenin nispeten düşük seyretmesidir. Türkiye gibi ülkeler ise inanılmaz dinamizm içindeler. Geçenlerde Körfez'deydim. Türkiye gibi geleceği parlak ülkeleri nasıl göz ardı ediyorsunuz? Körfez'de büyük potansiyel var. Türkiye çok farklı noktada. Önümüzdeki 10 yıl içinde Körfez'de yaratılan fon fazlası 5 trilyon doları bulacak. Türkiye'nin avantajlı noktada olduğunu düşünüyorum. Ben o konuda ümitliyim." Maliye Bakanı Şimşek, bu yıl ekonomide ilave tedbire gerek kalmayacağını belirtti.

Maaş zammı Nisan'da olabilir

Memur maaşlarıyla ilgili son durum hakkında konuşan Şimşek, "Toplu sözleşmeyle ilgili tasarının bütçeden önce bağlanmasını arzulardık. Şu anda Meclis'te olan bir konu. Bir an önce bunun yasalaşmasını ve memurlara zammı aktarmak istiyoruz. Geçen seneki enflasyon farkını Ocak ayında yansıttık. Zaten bir geriye dönük farkı ödeyeceğiz. Nisan'a yetişebilir. Müzakereler olacak. Bugünden gün konusunda tarih verme konusunda bir şey söylemek doğru olmaz. Nisan hâlâ mümkün olan bir tarih" dedi.

İntibakta yük 2.4 milyar lira

Maliye Bakanı İntibak Yasası'yla ilgili şunları söyledi: "İntibak sorunu bizden önce yaratılmış bir sorun. Başbakan bu yönde geçen yıl çözüm üreteceğine dair söz verdi. Emekli maaş farklılıklarını azaltma yönünde irade ortaya koyduk. Bütçeye etkisi 2.4 milyar lira. Bunun kaynağını çalışacağız, uygulamaya koyacağız."

İntibak yasasını inceleyen Meclis alt komisyonu 2000 yılından sonra ölen sigortalıların yakınlarına bağlanan maaşların da yasa kapsamına alınmasını istemişti. Bakan Şimşek bu konuda “Emeklilerimizin sorunuyla ilgili bu sorunun çözümünde yeni unsurlar gündeme gelebilir" dedi.

Şimşek, kira beyannamesiyle ilgili mektup gönderilmesi hakkında bilgi verdi. Şimşek, "Vatandaşların mükellefiyetlerini zamanında yerine getirmeleri için uyarıda bulunuyoruz. Gerek motorlu taşıtlar, gerek kira olsun işi kolaylaştıralım ki ne biz ceza keselim, ne de kendileri sıkıntıya düşsünler" dedi.

KDV' de Avrupa'da en düşük ülkeyiz

Şimşek KDV indirimleriyle ilgili bir soruyu "Attığımız adımlar belli amaçları olan adımlardır. İlacı paket olarak ithal ederseniz yüzde 8, Türkiye'de üretseydiniz yüzde 18'di. Yerli üretimi destekleyelim istedik, gereğini yaptık. Leasingde sıkıntı vardı, onu da yüzde 1'e indirdik. AB'de son yıllarda ortalama KDV oranı yüzde 20'lere gidiyor, Türkiye'de ise yüzde 14.4'e geriledi. KDV oranı yüzde 18'i bile esas alsanız AB'deki en düşük üçüncü ülkeyiz" şeklinde yanıtladı.

Cari açığın temelinde tasarruf açığı olduğuna dikkat çeken Şimşek, "Birçok konuda şu an çalışma var. Teşvik sistemi var, tasarruf boyutu var. Fon yöneticilerinin İstanbul'a taşınmasını sağlayacak düzenleme var. O çalışmaya için detaylar henüz gelmedi" dedi.

Özelleştirmede iki yıldır hedefi tutturamadık

Maliye Bakanı, özelleştirme programıyla ilgili olarak "Son bir-iki yıldır para tahsil etmede sıkıntı yaşadık. Bu yıl 10 milyar lira civarında beklentimiz var. Gerçekleşebilir gibi görünüyor. Firmalar taahhüt ettikleri miktarı ödeyebilirse hedefe ulaşılır" diye konuştu.

'KİK'te yanlışlığa göz yummayız'

Kamu İhale Kurumu'ndaki yolsuzluk operasyonunu değerlendiren Şimşek, "Yargıya intikal etmiş bir konu. Herhangi bir kurumda yanlış yapanlar olabilir. Hükümet olarak yanlışa göz yumamayız. Hata yapanlar varsa barındırılmaması için ne gerekiyorsa yapılacaktır" dedi.