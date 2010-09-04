-ŞİMŞEK: MEMUR MAAŞ ARTIŞININ MALİYETİ 3,6 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 04.09.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur maaş artışının son haliyle kabul edilmesi durumunda, bütçeye 3,6 milyar lira ek maliyetinin söz konusu olabileceğini söyledi. Şimşek, NTV'de katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin küresel krizde bulunduğu noktaya ilişkin soruyu yanıtlarken, 2009'un ikinci çeyreğinde ''ortalığın yatışmaya'' başladığını, Türkiye'nin önünü görebildiği andan itibaren hızlı bir çıkış yaşadığını kaydetti. Şimşek, ''Çeyrekler veya yıllık bazda çok hızlı büyüme sürecine girdik. Bu devam ediyor ama muhtemelen yılın ikinci yarısında yavaşlayarak devam edecek. Ama bu sene her halükarda Türkiye çok hızlı büyüyecek'' dedi. ''Referandumdan çıkabilecek 'evet' ya da 'hayır'ın piyasa tarafından nasıl fiyatlandırıldığına'' ilişkin soruya Şimşek, şu karşılığı verdi: ''Referandumla ilgili piyasada, çok büyük, yüzde 60'ları aşan bir 'evet' şu anda fiyatlanmıyor. Fiyatlanan şey; yüzde 50-55 aralığında bir evet. Bu yeterli. Referandum süresince AK parti oy oranını artırmıştır, bütün kamuoyu yoklamaları bunu göstermektedir. Bu da geleceğe ilişkin istikrarlı bir hükümet, sağlıklı politikaların devamı anlamında çok güçlü bir mesaj, bu olumlu bir durum, piyasa açısından baktığınızda.'' Şimşek, tersine bir sonucun çıkmasının da ekonomiyi, beklentileri olumsuz etkileyebileceği görüşünü dile getirdi. Bütçedeki son duruma ilişkin soru üzerine Şimşek, Ağustos ayında, ''muhtemelen bütçe fazlası verileceğini'' ifade etti. Nihai rakamların bir kaç gün sonra ortaya çıkacağına vurgu yapan Şimşek, ''İlk 8 ayda bütçe performansı son derece güçlü. Ama mevsimsellik de var yılın son aylarına doğru. Benim taahüdüm şu olmuştur; biz bir orta vadeli program, orta vadeli mali plan açıkladık. Bunları tutunmak için elimizden geleni yapacağız. Bu taahhüdümüze sadığız, o hedefleri gerçekleştirilebilir öngörüyorum'' dedi. Memur maaş zammı ile ilgili soru üzerine de Şimşek, öngörülen 80 lira seyyanen zam ve aile yardımı da dikkate alındığında ortalama memur maaş artışının yüzde 13,7 civarında hesaplandığını söyledi. En düşük memur maaşının yüzde 18 artış göreceğini ifade eden Şimşek, ''Bu hakikaten memurumuz açısından çok şanslı bir dönem. Bizim açımızdan da, bütçe dengelerinin bizim beklediğimizden daha iyi bir döneme denk geliyor. Onları dengelememiz lazım'' dedi. Memur maaş artışının son haliyle kabul edilmesi durumunda, bütçeye 3,6 milyar lira ek maliyetinin söz konusu olabileceğini belirten Şimşek, gelirlerdeki fazladan performansın muhtemelen bunu kısmen telafi edeceğini, gerekirse ''diğer adımların'' atılabileceğini söyledi. Şimşek, ''bu aşamada bir tedbir öngörmediklerini'' kaydetti. Şimşek, Batman'da katıldığı canlı yayının sonunda Kürtçe bayram mesajı verdi.