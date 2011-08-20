-Şimşek ''Mehmetçikle'' iftar açtı BATMAN (A.A) - 20.08.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlara katılan Mehmetçikle dün iftar yemeğinde bir araya geldi. Eruh ilçesine bağlı Bilgili Köyü karakoluna önceki akşam bir grup PKK'lı teröristin düzenlediği silahlı saldırı sonucu çıkan çatışmada şehit olan Astsubay İlker Atan ile er Recep Garlı için Diyarbakır'da düzenlenen törene katılan Bakan Mehmet Şimşek, Batman'a dönüşünde Vali Ahmet Turhan'a operasyona katılan Mehmetçiğe moral vermek için iftar yemeğinde onlarla bir araya gelmek istediğini söyledi. Bu özel talebinin ardından akşam beraberinde Vali Ahmet Turhan ile Batman Jandarma Bölge Komutanlığına gelen Bakan Şimşek, Tuğgeneral Necdet Köse'yi ziyaretinin ardından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlara katılan 200'ü aşkın er, erbaş ve subayla yemekhanede bir araya geldi. Aynı masayı paylaştığı Mehmetçikle beraber çorba, yoğurt, tavuk, pilav ve kadayıftan oluşan menüyle iftarını açan Şimşek, askerlerle yakından ilgilenerek, bir süre sohbet etti. Şimşek yaptığı konuşmada, Mehmetçiğin sayesinde vatandaşın güven içerisinde bulunduğunu belirterek, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden askerlerin çok kutsal bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Terör örgütünün düzenlediği hain saldırılarla vatandaşın moralini bozmaya çalıştığını kaydeden Şimşek, ''Türkiye'nin önemli bir güç haline gelmesini istemiyorlar. Ama sizlerin sayesinde biz bu oyunu bozacağız. Türkiye'nin gelişmesini hiç kimse engelleyemeyecek. Yürüttüğünüz kutsal görev sayesinde huzur içerisinde yaşıyoruz'' dedi. Bakan Şimşek, daha sonra Birlikten ayrıldı.