Şimşek: Madrid ve Tokyo ile yarışı kabul etmiyoruz

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2020 Olimpiyat Oyunları için Tokyo ve Madrid’le yarışı kabul etmediklerini söyledi.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNBC-e yayınında Zeynep Erataman’ın sorularını yanıtladı.

2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı hakkında konuşan Mehmet Şimşek, yarışta Madrid ve Tokyo ile aynı kulvarda olmayı kabul etmediklerini belirtti.

Şimşek, “Olimpiyat Komitesi’ne ben de bir sunum yaptım. İkna ettiğimi de düşünüyorum. Mali olarak güçlü bir ülkeyiz. Hele ki Madrid ve Tokyo ile bu konuda yarışa girmeyi kabul bile etmiyoruz” dedi.

Türkiye’nin 19 milyar dolarlık yatırım hedefinin doğru olmadığını, bu teklifin içinde halihazırda devam eden Marmaray gibi büyük projelerin olduğunu söyledi.



S&P yorumu: Geç kalındı



Standard & Poor's'un not artırımı kararını da değerlendiren Maliye Bakanı, kararda geç kalındığı yönündeki yorumunu yineledi.

Mehmet Şimşek, “Piyasada zaten Türkiye şu anki seviyesinin çok ötesinde bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Biz evimizi düzene koymaya devam edeceğiz. Yapısal reformlarımıza devam edeceğiz” dedi.