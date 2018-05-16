İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, \"Kurallara dayalı piyasa ekonomisi ilerisi için tek makul seçenektir\" diyerek, bu bağlamda \"ihtiyatlı politika çerçevesine bağlı\" olduklarının altını çizdi.

Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada Şimşek, \"Sonunda politik pragmatizmin üstün geleceğini umuyor ve buna inanıyorum. Kurallara dayalı piyasa ekonomisi ilerisi için tek makul seçenektir; bu bağlamda, sağlam, ihtiyatlı politika çerçevesine bağlıyız. Politika bileşimi seçimlerden sonra büyük ihtimalle çok daha iyileşecektir\" dedi. (Fotoğraflı)