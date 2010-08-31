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Ekonomi

ŞİMŞEK, KKTC'DE EKONOMİ KONFERANSINA KATILACAK ANKARA (A.A)

31 Ağustos 2010 14:53

-ŞİMŞEK, KKTC'DE EKONOMİ KONFERANSINA KATILACAK ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından düzenlenen ve küresel krizin etkilerinin ele alınacağı 2. Uluslararası Ekonomi Konferansına katılmak için KKTC'ye gidiyor. Edinilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Şimşek, resmi temasları çerçevesinde bugün, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve KKTC Başbakanı İrsen Küçük tarafından ayrı ayrı kabul edilmesi bekleniyor. Bakan Şimşek'in, KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan, Girne'de yarın başlayacak olan ''Bunalım Sonrasında Küresel Ekonomi: Zorluklar ve Fırsatlar'' başlıklı konferansa, Uluslararası Ekonomi Kurumu Başkanı Stanford Üniversitesinden Masahiko Aoki, Kurumun eski başkanı Columbia Üniversitesinden Guillermo Calvo, krizler konusunda önemli çalışmaları bulunan George Washington Üniversitesinden Graciela Kaminsky, Roma Üniversitesinden Fiorella Kostoris, Washington Üniversitesinden Stephen Turnovsky, Çin Dünya Ekonomisi ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Yu Yongding gibi önemli iktisatçılar katılacak.  Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de konferansta bir sunum yapması bekleniyor.

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