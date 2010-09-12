Şimşek: Kılıçdaroğlu istediği yerde oy kullanabilir

T24- Henüz oy kullanmaya gitmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adres beyanında bulunmayı unuttuğu için oy kullanamayacağı iddia edildi. Konuyla ilgili bilgi almak için ulaştığımız CHP yöneticileri net bir açıklama yapmazken, CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, "Kemal Bey, seçim yasası gereği milletvekili olduğu için istediği yerde oy kullanır. Belki İzmit'te kullanmıştır" dedi.



Eşi kullandı, kendisi yok



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu oyunu kullandı ama yanında CHP liderinin olmaması dikkat çekti. Gazetecilerin Selvi Kılıçdaroğlu’na ’eşi Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy kullanıp kullanmayacağına’ ilişkin sorusu üzerine, "Hayırlı olsun. Eşim şu anda İstanbul’da" karşılığını verdi.



Kılıçdaroğlu, gazetecilerin aynı soruyu ısrarla sorması üzerine, "Kendisi şu anda İstanbul’da" şeklinde konuştu. Selvi Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.



Kılıçdaroğlu'nun oyu tehlikede mi?



Bu gelişmeler üzerine bazı internet sitelerinde CHP liderinin adres değişikliği beyanını unuttuğu için seçmen kaydı bulunmadığı ve oy kullanamama tehlikesi ile karşı karşıya olduğu iddialarında bulunuldu. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 94. maddesine göre bu mümkün değil. İlgili maddede, "Milletvekilleri ile milletvekili adayları seçmen kartını göstermek suretiyle kayıtlı oldukları seçim çevresi dışında da oylarını kullanabilirler" ibaresi var. Yani Kılıçdaroğlu milletvekili olduğu için istediği yerde oy kullanabilir. Oy kullanamaması sadece seçmen kartının olmaması durumunda söz konusu olur.



İstanbul İl Başkanı Şimşek: Kemal Bey istediği yerde oy kullanır

Konuyla ilgili bilgi aldığımız CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek de HABERTURK.COM'a yaptığı açıklamada aynı maddeyi hatırlattı ve şunları söyledi: Kemal Bey milletvekili olduğu için istediği yerde oy kullanır. Seçim kanununda bu böyledir. Ben en son korumasıyla konuştum. Karayoluyla Ankara'ya gidiyor. Belki İzmit'te kullanmıştır. İddialar tamamen asılsız. Sayın Genel Başkan oyunu kullanacaktır."



CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay ise HABERTURK.COM'a yaptığı açıklamada "Sayın Genel Başkan en son İstanbul'daydı. Orada oy kullanacağını tahmin ediyorum. Konuyla ilgili özel bir bilgim yok" dedi.



