T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şimşek: Kılıçdaroğlu istediği yerde oy kullanabilir

Berhan Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullanma iddialarına yanıt verdi.

12 Eylül 2010 03:00

T24- Henüz oy kullanmaya gitmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adres beyanında bulunmayı unuttuğu için oy kullanamayacağı iddia edildi. Konuyla ilgili bilgi almak için ulaştığımız CHP yöneticileri net bir açıklama yapmazken, CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, "Kemal Bey, seçim yasası gereği milletvekili olduğu için istediği yerde oy kullanır. Belki İzmit'te kullanmıştır" dedi.


Eşi kullandı, kendisi yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu oyunu kullandı ama yanında CHP liderinin olmaması dikkat çekti. Gazetecilerin Selvi Kılıçdaroğlu’na ’eşi Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy kullanıp kullanmayacağına’ ilişkin sorusu üzerine, "Hayırlı olsun. Eşim şu anda İstanbul’da" karşılığını verdi.


Kılıçdaroğlu, gazetecilerin aynı soruyu ısrarla sorması üzerine, "Kendisi şu anda İstanbul’da" şeklinde konuştu. Selvi Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.


Kılıçdaroğlu'nun oyu tehlikede mi?

Bu gelişmeler üzerine bazı internet sitelerinde CHP liderinin adres değişikliği beyanını unuttuğu için seçmen kaydı bulunmadığı ve oy kullanamama tehlikesi ile karşı karşıya olduğu iddialarında bulunuldu. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 94. maddesine göre bu mümkün değil. İlgili maddede, "Milletvekilleri ile milletvekili adayları seçmen kartını göstermek suretiyle kayıtlı oldukları seçim çevresi dışında da oylarını kullanabilirler" ibaresi var. Yani Kılıçdaroğlu milletvekili olduğu için istediği yerde oy kullanabilir. Oy kullanamaması sadece seçmen kartının olmaması durumunda söz konusu olur.


İstanbul İl Başkanı Şimşek: Kemal Bey istediği yerde oy kullanır

Konuyla ilgili bilgi aldığımız CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek de HABERTURK.COM'a yaptığı açıklamada aynı maddeyi hatırlattı ve şunları söyledi: Kemal Bey milletvekili olduğu için istediği yerde oy kullanır. Seçim kanununda bu böyledir.  Ben en son korumasıyla konuştum. Karayoluyla Ankara'ya gidiyor. Belki İzmit'te kullanmıştır.  İddialar tamamen asılsız. Sayın Genel Başkan oyunu kullanacaktır."


CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay ise HABERTURK.COM'a yaptığı açıklamada "Sayın Genel Başkan en son İstanbul'daydı. Orada oy kullanacağını tahmin ediyorum. Konuyla ilgili özel bir bilgim yok" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24